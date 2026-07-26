Un recorrido por la huella de Eva Perón en la Ciudad de Buenos Aires La abanderada de los humildes vivió 17 años, poco más de la mitad de su vida, en suelo porteño, donde hasta hoy se conservan varios hitos de su historia, clave para el siglo XX argentino. Por Agustín Avenali Agregar C5N en









Eva Perón dejó una profusa huella en la Ciudad de Buenos Aires, Camila Rodríguez - C5N

Eva Perón vivió 17 años en la Ciudad de Buenos Aires, apenas un poco más de la mitad de su vida, adonde llegó proveniente de Los Toldos. El sueño porteño fue testigo de la transformación de aquella adolescente, que soñaba con convertirse en actriz, en la abanderada de los humildes y figura clave de la historia argentina del siglo XX. A 74 años de su muerte, un recorrido por su huella y los hitos de su vida en la antigua capital federal.

Una joven Eva de apenas 15 años llegó a Buenos Aires en enero de 1935, como parte de una gran migración de personas del campo a la ciudad, que la encontró viviendo en varias pensiones baratas de la zona de Congreso. Al tiempo, consiguió un papel secundario en una compañía, y el 28 de marzo de 1935 debutó profesionalmente en la obra La señora de los Pérez. Su hermano Juan fue durante ese período su principal sostén económico.

Recién en 1942 consiguió mudarse a un departamento en la calle Posadas, entre Callao y Ayacucho. El edificio, conocido entonces como Golden Residence, tenía una ubicación estratégica: estaba situado a media cuadra de los estudios de Radio Belgrano, en Posadas y Ayacucho, la emisora donde Eva trabajaba como actriz de radioteatro.

Una placa recuerda el paso de Eva Perón por el edificio de Posadas 1557. Instagram @vivir.buenosaires Hoy, en ese mismo predio de Recoleta funciona el Hotel Meliá Recoleta Plaza, y una placa de bronce en la puerta recuerda que ese edificio fue la primera residencia de Evita Duarte de Perón en la calle Posadas, entre 1942 y 1944. Los historiadores todavía discuten el número exacto de la finca original, si era el 1547 o el 1567 de esa calle, aunque las fuentes del Museo Evita se inclinan por la primera opción. Ese departamento fue también escenario político: allí Eva recibió a militares para reclamar el hábeas corpus de Juan Domingo Perón, detenido entonces en la isla Martín García, y los echó ante la negativa de estos a colaborar.

Poco antes, el destino de Eva había dado un giro: en enero de 1944 conoció a Perón en un acto de beneficencia en el estadio Luna Park, organizado para juntar fondos para las víctimas del terremoto de San Juan. A partir de ese encuentro, la pareja convivió durante un tiempo en el mismo edificio de Posadas, en Recoleta, antes de que Perón fuera elegido presidente en 1946.

Desde el 4 de junio de 1946, el general Perón y su segunda esposa, María Eva Duarte de Perón, vivieron en el Palacio Unzué, la entonces residencia presidencial ubicada entre Avenida del Libertador, Austria, Agüero y Avenida Las Heras. Fue allí donde Evita desarrolló buena parte de su rol público durante los años de gobierno, y también donde vivió sus últimos días y finalmente murió, el 26 de julio de 1952. El Palacio Unzué, lugar de fallecimiento de Eva Perón, demolido por los militares golpistas del 55. Tras el golpe militar de 1955 que derrocó a Perón, se ordenó la demolición completa de la mansión, que junto con sus terrenos ocupaba más de tres manzanas. En el lugar donde se levantaba el palacio hoy hay un monumento dedicado a Evita, frente a la Biblioteca Nacional, en la esquina de Austria y Libertador. Cuando Eva Perón murió a los 33 años, Buenos Aires vivió uno de los duelos populares más multitudinarios de su historia. Su funeral se extendió durante dieciséis días y más de dos millones de personas la despidieron en las calles de la ciudad. Su antiguo domicilio de la calle Posadas, la llamada Casa Carabassa, tuvo un nuevo destino en 1948: fue adquirido por la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón para instalar allí el Hogar de Tránsito N.º 2, que daba amparo a mujeres en situación de carencia hasta que consiguieran trabajo y vivienda. El edificio, con el correr de las décadas, terminó convertido en el Museo Evita, inaugurado en 2002. Las marcas de Eva Perón en la Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires conserva hoy múltiples huellas de Evita: Museo Evita (Lafinur 2988, Palermo), instalado en el antiguo Hogar de Tránsito

(Lafinur 2988, Palermo), instalado en el antiguo Hogar de Tránsito Monumento a Eva Perón , obra del escultor Ricardo Gianetti, en Austria y Libertador, sobre el predio del desaparecido Palacio Unzué

, obra del escultor Ricardo Gianetti, en Austria y Libertador, sobre el predio del desaparecido Palacio Unzué Los retratos de la Avenida 9 de Julio : en la torre del Ministerio de Obras Públicas, donde pronunció su histórico discurso del renunciamiento a la vicepresidencia en 1951, dos imágenes de acero de Evita, obra del escultor Alejandro Marmo, miran desde 2011 hacia el norte y el sur de la ciudad

: en la torre del Ministerio de Obras Públicas, donde pronunció su histórico discurso del renunciamiento a la vicepresidencia en 1951, dos imágenes de acero de Evita, obra del escultor Alejandro Marmo, miran desde 2011 hacia el norte y el sur de la ciudad Estación Plaza de los Virreyes - Eva Perón , terminal de la Línea E del subte, que sumó su nombre por la cercanía de la avenida homónima, cuyo nombre reemplazó a Avenida del Trabajo

, terminal de la Línea E del subte, que sumó su nombre por la cercanía de la avenida homónima, cuyo nombre reemplazó a Avenida del Trabajo Plaza Abanderada de los Humildes , en Villa Lugano

, en Villa Lugano Plaza Evita , ubicada detrás de la Biblioteca Nacional, sobre el predio del desaparecido Palacio Unzué

, ubicada detrás de la Biblioteca Nacional, sobre el predio del desaparecido Palacio Unzué Cementerio de la Recoleta, donde descansan hoy sus restos, en la bóveda de la familia Duarte