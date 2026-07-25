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Fallo histórico por Gran Hermano: por qué condenaron a la expareja de Esteban "El Negro Onty" Ontivero

La justicia de Córdoba confirmó la sentencia contra Tania Elizabeth Aguilera, quien deberá pagarle una suma millonaria.

El exparticipante de Gran Hermano fue acusado falsamente de paternidad.

El exparticipante de Gran Hermano fue acusado falsamente de paternidad.

Redes sociales

La Cámara en lo Civil y Comercial de Río Cuarto dictó un fallo firme a favor de Esteban Hernán Ontivero, exparticipante de Gran Hermano conocido popularmente como "El Negro Onty". La Justicia determinó que su expareja Tania Elizabeth Aguilera, incurrió en difamación y le provocó daños morales y psicológicos a través de la difusión de falsas denuncias en redes sociales y deberá indeminizarlo por $1.828.000 pesos más intereses.

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Todo empezó en diciembre de 2023 cuando el cordobés entró en el reality show y Aguilera publicó en la red social X que el cordobés se había aislado en la casa para eludir la responsabilidad por un supuesto embarazo.

La mujer lo tildó de "padre abandónico" y la viralización de sus denuncias afectaron de inmediato la imagen del jugador de GH y que derivó en su pronta desvinculación del certamen.

Un test de ADN y el descargo del exGran Hermano

Ontívero no pudo defenderse en su momento porque estaba aislado en la casa pero al salir del reality de Telefe siguió las instancias legales del caso y se realizó un ADN. El resultado de la prueba confirmó que no era el padre del bebé.

"Lo harto y cansado que me tiene este tema es impresionante. Tres años ya. Mortal que se ganó, pero es interminable", detalló en sus historias de Instagram. Agregó que faltan algunos pasos formales ante la justicia.

"Consejo para la gente que le gusta hacer falsas acusaciones: te condenan. Soy la prueba viviente. Escribime y yo te ayudo", concluyó el exhermanito en redes.

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