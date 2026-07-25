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Quién abandona la casa de Gran Hermano este lunes según las encuestas

Antes de la gala de eliminación, un periodista realizó un sondeo en redes sociales para conocer la opinión del público. El resultado anticipó quién podría convertirse en el próximo participante en abandonar la edición dorada.

La nueva placa de Gran Hermano: uno de ellos abandona la casa el lunes.

La nueva placa de Gran Hermano: uno de ellos abandona la casa el lunes.

La casa de Gran Hermano tendrá un nuevo eliminado el próximo lunes 27 de julio tras la confirmación de una nueva placa. El voto de esta semana es negativo y ya hay un favorito que se perfila para abandonar la casa.

Juli Poggio la paso mal e hizo su descargo.
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Luego de que Emanuel Di Gioia abandonó la casa por el voto de la gente, la gala del dia jueves dejó a cinco hermanitos nominados: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Tamara Paganini. De igual manera, es importante remarcar que se salvaron Jennifer “Pincoya” Torres y Juani “Juanicar” Caruso.

Si bien parece una placa bastante peleada, una encuesta realizada por el periodista Fefe Bongiorno en X, reveló quién es el participante más votado y que podría abandonar la competencia. Así fue como enfrentó a los nominados: Cola, Hanssen y Majluf. El resultado de la encuesta lanzó algo inesperado, reveló que sus seguidores están mayormente en contra de Alejandra Majluf, quien sumó el 43,4%. Por lo que sería la proxima en ser eliminada.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

Después le siguió Sebastián “Cola” con el 40,4% de los votos. Luego, Matías acumuló el 10,8% de los 10068 votos totales, donde apenas el 5,4% del total optó por elegir a los otros nominados.

Cabe destacar que estos resultados corresponden únicamente a un sondeo realizado en redes sociales. Los únicos votos que tienen validez para definir el resultado son los que el público envía a través del 9009.

La próxima en abandonar la casa, según las encuestas.

La próxima en abandonar la casa, según las encuestas.

Charlotte Caniggia recibió un comentario sobre su cuerpo y tomó una drástica decisión

Durante la gala del 21 de julio la casa de Gran Hermano vivió una noche especial, una camada de ex participantes reingresó a la casa para revolucionar y generar contenido, como uno de los principales objetivos.

Las polémicas no tardaron en llegar y una conversación entre Yipio y Daniela Celis, en el cual describieron una incómoda situación de Charlotte Caniggia, no pasó desapercibido. La participante uruguaya reveló que la influencer decidió quitarse la campera y el pantalón oversize que traía puesto luego de un comentario relacionado a su cuerpo, que le hizo Fabio Agostini, el participante de la Casa de los Famosos.

El influencer español tiene a su padre en Argentina.

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Todo comenzó cuando Pestañela vio a Charlotte por la casa luciendo un particular outfit, “ay, ¡qué lookete! ¿Ese es el pijama de ella para dormir?", le preguntó a Yipio. Entonces la uruguaya respondió, "no, se cambió porque Fabio le dijo que le había hablado cuando era rubia y flaca".

Luego, agregó: "Estaba vestida con ropa oversize. Entonces se cambió para que se diera cuenta de que sigue siendo flaca", respondió entre risas. Sorprendida, Daniela respondió, “¡que fuerte! es muy diosa”.

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