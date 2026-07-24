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Momo respondió a las acusaciones contra la Argentina: "Es el país menos racista del mundo"

El streamer tomó la palabra en el pesaje La Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, rechzó las acusaciones de racismo contra los argentinos, reivindicó la historia migratoria del país y cerró su discurso con una referencia a las Islas Malvinas.

Momo se plantó ante la campaña antiargentina. 

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A horas de su participación en el evento organizado por Ibai Llanos, Momo tomó el micrófono frente al público presente en Sevilla y aseguró: "Argentina es el país menos racista del mundo", al tiempo que destacó la histórica recepción de inmigrantes y el acceso a derechos para quienes llegan al país.

"Le abrimos las puertas a un montón de personas que lo han necesitado sin importar fronteras ni nacionalidades. Muchos españoles han ido a Argentina, tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros, pueden ir a los hospitales y pueden estudiar", expresó durante su intervención.

El influencer también pidió que quienes no conocen el país puedan hacerlo antes de emitir una opinión. "Conózcanos, sepan que somos buena gente, somos honestos. Tenemos nuestras cositas, realmente somos muy fanáticos del fútbol, nos tocó perder esta vez", sostuvo.

Sobre el cierre de su mensaje, Momo lanzó una frase que despertó una ovación entre los presentes: "Las Malvinas son argentinas y se escriben en español". Tras sus palabras, el propio Ibai Llanos pidió un aplauso para el streamer argentino.

Gastón Edul también defendió a la Argentina: "No somos sumisos, nos plantamos donde sea"

El periodista deportivo Gastón Edul se expresó durante el pesaje y respaldó el mensaje de Momo frente a la campaña contra la Argentina. En ese sentido, aseguró que la Selección representa mucho más que un equipo de fútbol y la vinculó con la identidad nacional.

"Somos gente muy orgullosa de nuestro país. No tomamos a la Selección como un equipo de fútbol, sino como nuestra identidad, nuestros colores, nuestra nación", expresó el comunicador, quien este sábado se enfrentará al español Edu Aguirre en el evento organizado por Ibai Llanos.

Además, remarcó que "no hay que confundir las ganas de que un equipo pierda con meterse con un país" y destacó que cualquier extranjero que llega a la Argentina puede acceder a la educación y la salud públicas "sin importar de dónde sean".

Por último, Edul rechazó las acusaciones contra los argentinos y lanzó una contundente definición: "Nuestra diferencia es que no somos sumisos, nos plantamos a defender Argentina donde sea, con quien sea y como sea", y concluyó: "Para mí es un orgullo ser argentino y cada vez que pueda decir que soy argentino, en el lugar que sea, lo voy a hacer".

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