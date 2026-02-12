Daniela Celis blanqueó su presente amoroso: ¿se terminó todo con Thiago Medina?

La ex Gran Hermano rompió el silencio y generó dudas acerca de una posible reconciliación con el padre de sus hijas. Tras semanas de rumores sobre un acercamiento, la mediática admitió que está soltera y que habría alguien más.

Daniela Celis reapareció luego del escándalo por las apuestas ilegales, se refirió a su presente sentimental y dejó una incógnita abierta sobre un posible nuevo romance, pero no quiso mencionar a nadie. La mediática también enfrenta rumores de reconciliación con Thiago Medina tras el accidente en moto que sufrió el joven padre de sus hijas.

La influencer brindó una entrevista para el ciclo Puro Show en El Trece, donde aseguró que se encuentra soltera pese a compartir el mismo techo con su expareja. Sin embargo, ante la consulta sobre su felicidad actual, la joven madre evitó dar precisiones sobre si ese bienestar proviene del padre de sus gemelas o de un hombre diferente.

"Obviamente hay alegrías, hay que vivir la vida. Más con todos estos problemas que tengo, si no estaría toda brotada de pies a cabeza", explicó la influencer durante la nota televisiva. La panelista Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, intentó profundizar en el tema, pero la entrevistada optó por el misterio absoluto.

La ex Gran Hermano remarcó que dar una respuesta concreta podría perjudicar a otra persona que quizás no desea ser expuesta públicamente. "Entiendo que, si respondo a esa pregunta, perjudico a otra persona que no sé si quiere que lo cuente o no", lanzó para alimentar las especulaciones, pero negó que esa persona sea su compañero de trabajo, Grego Roselló.

Sobre el vínculo con Medina, aclaró que mantienen una relación cordial exclusivamente como progenitores de Laia y Aimé, aunque comparten una misma vivienda. "Con Thiago somos papás, vivimos bajo el mismo techo, estamos separados, estamos solteros los dos", aseguró la joven para definir su actual esquema de convivencia familiar. Celis detalló que el padre de sus hijas tiene libertad para vincularse con cualquier mujer y ella posee el mismo derecho con otros hombres.

Sobre su trabajo y los haters que tienen ella y su familia, Celis se plantó. "Estoy orgullosa de ser mamá y laburadora", afirmó la mediática, y desestimó las críticas que recibe en redes sociales por encargarse de mantener a sus hijas mientras Medina se queda en la casa con ellas. No obstante, aclaró que tiene un equipo de personas que la acompaña en la crianza de sus gemelas: "Dos niñeras, Thiago, mi mamá y yo", enumeró, y señaló que las pequeñas se encuentran en una etapa "terrible".

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

La ex Gran Hermano atraviesa un momento dramático debido a una investigación por promociones prohibidas en redes sociales durante el año 2025. La joven madre, que fue citada a declarar, aseguró que utilizaron su identidad en una cuenta falsa con más de 400 mil seguidores para facturar cifras millonarias de forma ilícita.

Historia Daniela Celis Instagram: @danielacelis01

Utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar un descargo. "Se me termina de imputar penalmente en una causa por apuestas ilegales (que no hice) con los datos de una cuenta falsa", disparó la mediática con angustia. El caso ya se encuentra bajo la órbita de su representante legal, Walter Cormace, para demostrar su inocencia ante la Justicia argentina.