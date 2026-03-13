Gran Hermano: embargaron el sueldo de Brian Sarmiento por una deuda alimentaria La Justicia notificó a la productora y a Telefe por la deuda de 18 millones de pesos que el exfutbolista mantiene con su expareja y madre de su hija Frida. Cómo afecta su continuidad en el reality. + Seguir en







El participante de GH Generación Dorada tiene embargado el sueldo. Redes sociales

La participación de Brian Sarmiento en Gran Hermano 2026 abrió un escándalo judicial: Telefe y la productora fueron notificados de que el exfutbolista tiene una deuda millonaria, ya que no pagó 22 cuotas de alimentos.

El ex Newell's enfrenta un embargo preventivo por una cifra millonaria por no cumplir con la obligación de pagar alimentos, y recayó sobre el único ingreso en blanco, que es el sueldo del reality.

La situación del mediático es crítica porque el importe llega a un total de 18 millones de pesos, a razón de 300 dólares mensuales, según el reclamo judicial de su exmujer, Jazmín Tessie Poza.

Embed BRIAN SARMIENTO EMBARGADO: NOTIFICARON AL CANAL Y A LA PRODUCTORA



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/i8XexitUPf — América TV (@AmericaTV) March 13, 2026 Según reveló el panelista Martín Candalaft en DDM, en América, el primer oficio judicial llegó a la productora y al canal de Martínez por un importe de 1,5 millones de pesos, casi lo mismo que el sueldo mensual de GH.