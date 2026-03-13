La participación de Brian Sarmiento en Gran Hermano 2026 abrió un escándalo judicial: Telefe y la productora fueron notificados de que el exfutbolista tiene una deuda millonaria, ya que no pagó 22 cuotas de alimentos.
La Justicia notificó a la productora y a Telefe por la deuda de 18 millones de pesos que el exfutbolista mantiene con su expareja y madre de su hija Frida. Cómo afecta su continuidad en el reality.
La participación de Brian Sarmiento en Gran Hermano 2026 abrió un escándalo judicial: Telefe y la productora fueron notificados de que el exfutbolista tiene una deuda millonaria, ya que no pagó 22 cuotas de alimentos.
El ex Newell's enfrenta un embargo preventivo por una cifra millonaria por no cumplir con la obligación de pagar alimentos, y recayó sobre el único ingreso en blanco, que es el sueldo del reality.
La situación del mediático es crítica porque el importe llega a un total de 18 millones de pesos, a razón de 300 dólares mensuales, según el reclamo judicial de su exmujer, Jazmín Tessie Poza.
Según reveló el panelista Martín Candalaft en DDM, en América, el primer oficio judicial llegó a la productora y al canal de Martínez por un importe de 1,5 millones de pesos, casi lo mismo que el sueldo mensual de GH.
El abogado de la querella, Horacio Solari, confirmó que "no irá un peso a los bolsillos de Brian hasta que no se salde la deuda". Además, a los millones se sumarán los intereses por los dos años de demora.