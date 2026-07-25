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Escándalo en un viaje: una influencer discutió con un chofer de una aplicación y todo terminó de la peor manera

La modelo uso sus redes sociales para hacer su descarga y apuntó contra el chofer. "Me dejó tirada", aseguró.

Juli Poggio la paso mal e hizo su descargo.

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Captura Telefe

Juli Poggio sorprendió a sus seguidores al revelar el mal momento que paso mientras viajaba en un auto de aplicación.

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La influencer se descargó a través de una serie de historias que publicó. Según reveló, los problemas empezaron apenas se subió al vehículo, “desde que me subí estaba todo el camino mirando un vivo de TikTok”, de acuerdo con lo que contaba, el chofer usaba un celular para seguir el GPS y otro para mirar la plataforma de videos, lo que enfureció a la influencer porque le resultaba peligroso.

Todo empeoró cuando el auto pasó por encima de unos baches, "se come tremendo pozo. Me asusto y le digo amablemente: ‘¿Podés mirar para adelante? Porque me dio miedo lo que pasó recién’“, contó sobre esa situación.

Juli tiene carácter, entonces le hizo saber sobre la incómoda que se sentía y le pidió de buena manera que ponga atención al camino, pese a la amabilidad de la modelo, el conductor reaccionó con enojo, “vos no me vas a decir a mí cómo tengo que manejar mi auto“, le respondió.

La modelo indicó que nunca le reprocho sobre cómo manejar, solo le señaló que no miré el celular mientras manejaba, "te estoy diciendo que estás mirando un vivo de TikTok y tenés un pasajero atrás”, insistió.

Pese a la explicación el chofer retrucó y la discusión fue escalando, hasta que el conductor decidió interrumpir el viaje y la obligó a bajarse, “me bajó en la avenida. ¡Me dejó tirada!, recordó indignada.

La ex Gran Hermano que hizo una fuerte confesión con lo que le pasó en Tinder: "Juro que no hice nada"

Cata Gorostidi sorprendió a sus compañeros de streaming al comentar en vivo una situación particular que arrastra desde antes de su ingreso a Gran Hermano. La pediatra santafesina contó que la aplicación de citas Tinder la bloqueó por completo, impidiéndole crear una nueva cuenta bajo cualquier modalidad.

"Me tiene bloqueada Tinder. Juro por Dios que en Santa Fe, antes de que entre a Gran Hermano, un día estaba usando Tinder y de golpe se bloquea. Dice 'bloqueada. Nunca más vas a poder hacerte una cuenta de ningún tipo con esta plataforma'", comentó ante la sorpresa de sus compañeros de ciclo, entre ellos Tato Algorta y el Tucu López.

Ante las repreguntas de sus colegas, la ex participante se mostró desconcertada por lo sucedido y remarcó que nunca tuvo un comportamiento que justificara semejante sanción por parte de la aplicación: "Juro que no hice nada. Me apareció así. Ponía fotos mías pero normales. Voy a ver otra, me voy a bajar una de esas que busca por cercanía y me voy a encontrar vecinos lindos".

Consultada posteriormente por Paparazzi, Cata amplió la información sobre el bloqueo, asegurando que se produjo antes de su ingreso al reality y que no era una usuaria habitual de este tipo de aplicaciones: "Me lo cerraron antes de GH. No usaba generalmente aplicaciones de citas. Literalmente, conocía una de las personas más importantes dentro de los amoríos de mi vida por Tinder, en Córdoba, antes del reality, en el 2019. Un chico de La Pampa que se llama Santiago. Al otro día estaba conviviendo con él. No estoy para nada en contra".

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