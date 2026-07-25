Se filtró que Ángela Leiva estaría nuevamente en pareja: de quién se trata La artista volvió a quedar en el centro de la escena por versiones sobre su presente sentimental. Qué se sabe hasta el momento y cómo surgieron los rumores. Agregar C5N en









Ángela Leiva estaría nuevamente en pareja con hombre de su mismo barrio.

Revelaron quién sería el hombre con el que la artista habría comenzado un vínculo sentimental.

La información se dio a conocer en un programa de televisión y despertó la reacción de los panelistas.

Qué se sabe sobre la persona que habría conquistado nuevamente el corazón de la cantante.

Cómo quedó la vida amorosa de Ángela Leiva tras su mediática separación de Marcelo "Chelo" Weigandt. Ángela Leiva estaría nuevamente en pareja: la cantante volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendieran versiones sobre un nuevo vínculo sentimental. A poco más de un año de su mediática separación de Marcelo "Chelo" Weigandt, surgieron versiones que indican que la artista estaría dándose una nueva oportunidad en el amor, de quién se trata

La información fue revelada en LAM (América TV), donde el panelista Pepe Ochoa aseguró que la artista mantiene un incipiente romance con un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Según contó, ambos se habrían conocido mientras compartían una actividad que disfrutan en común.

La vida amorosa de Ángela suele captar la atención de la prensa amarilla. En los últimos años, la referente de la cumbia protagonizó numerosos titulares por sus relaciones sentimentales, especialmente tras su mediático romance con el deportista. Ahora, las versiones que la vinculan con un nuevo compañero vuelven a despertar el interés de los medios y de sus seguidores, que siguen de cerca cada novedad sobre su presente personal.

Quién sería la nueva pareja de Angela Leiva Durante el programa, Ochoa explicó que el vínculo comenzó en un club de tenis y que el hombre forma parte del mismo entorno barrial de la cantante. "Ella está en un incipiente romance feliz con un compañero de tenis. Se conocieron del barrio", aseguró el panelista. Minutos después, amplió la información y reveló la identidad del supuesto nuevo novio. "Él es muy fachero, se llama Fede Díaz. Tenemos fotos de los dos. Está volviendo a apostar al amor nuestra querida Ángela Leiva", expresó.

Aunque ninguno de los protagonistas confirmó públicamente el romance, la noticia generó repercusión entre los seguidores de la cantante, que celebraron la posibilidad de verla nuevamente enamorada tras un período difícil en el plano personal.

La historia entre Ángela Leiva y Marcelo "Chelo" Weigandt llegó a su fin en marzo de 2025, luego de apenas tres meses de historia de amor. La ruptura comenzó a tomar fuerza cuando ambos dejaron de mostrarse juntos en redes sociales y eliminaron las publicaciones que compartían. En aquel momento, Ángel de Brito se comunicó con la cantante, quien confirmó la separación mediante un mensaje privado. Según contó el conductor, la distancia por los compromisos laborales de ambos fue uno de los factores que influyeron en la decisión. "Estoy separada y la estoy pasando mal", le respondió la artista, dejando en claro el difícil momento emocional que atravesaba tras el final del vínculo. Mientras tanto, Weigandt también reconstruyó su vida sentimental. Actualmente mantiene una relación con Nayla Rosica y ambos esperan su primer hijo, iniciando una nueva etapa personal. Ahora, las versiones sobre el acercamiento de Ángela Leiva con Fede Díaz alimentan las especulaciones sobre un nuevo comienzo para la cantante, aunque por el momento no hubo confirmación oficial de su parte.