Ofertas laborales falsas en LinkedIn: cómo detectarlas y qué hacer en casos de estafa

La plataforma es la principal vía de búsqueda de empleo en la Argentina, lo que los ciberdelincuentes intentan aprovechar para robar datos sensibles o dinero. "Buscan la urgencia y la vulnerabilidad de las personas", advirtió una especialista.

LinkedIn se posicionó como la plataforma de empleo más usada en la Argentina con cerca de 18 millones de miembros , debido a la cantidad de ofertas laborales y sus funciones destacadas. Sin embargo, el alto volumen de usuarios y el flujo de publicaciones también pueden favorecer el riesgo de estafas que buscan robar datos personales, dinero e incluso información sensible de empresas.

Una encuesta llamada Randstad Employer Brand Research, elaborada por la empresa neerlandesa Randstad, una de las más importante de recursos humanos en el mundo, expuso que LinkedIn es la herramienta más utilizada por los argentinos para buscar empleo, ya que el 55% de las personas respondió que la usa con ese objetivo. Además, el 23% contestó que consiguió trabajo por esa red social.

En tanto, un informe de Check Point Software Technologies, una empresa de ciberseguridad reconocida en el mundo, advirtió que LinkedIn ocupó el quinto lugar entre las marcas más usadas por los delincuentes para phishing en el primer trimestre de 2026 a nivel global, mientras que Microsoft encabezó el ranking. Se trata de una técnica que consiste en la suplantación de la identidad de las empresas para engañar a los usuarios.

"El fraude laboral está siendo cada vez más profesional. Tienen un modus operandi más masivo. Hay un enfoque psicológico donde buscan la urgencia y la vulnerabilidad de las personas que están buscando trabajo. Cuando contactan de LinkedIn haciendo estas ofertas que lo que tienen es que en principio súper tentadoras y bastante generalistas, generalmente tratan de que todo el mundo encaje. No es que necesitan un título en particular", advirtió la licenciada en relaciones del trabajo María Cecilia Muntaner en diálogo con C5N.

Por su parte, el especialista en ciberseguridad Marcelo Bugallo se refirió a la intención de los piratas informáticos. "Aparte de plata, cuando un empleado está buscando trabajo quizás lo hace con su computadora laboral y no personal. Entonces, buscan credenciales corporativas. No necesariamente es estafar a la persona, sino que la computadora se infecte y sacar información personal, como el home banking y el acceso a redes sociales. Por esto, hay publicaciones donde se buscan empleados de una compañía que estén disgustados y hacen un posteo que hace 100% match con el trabajo actual", expresó en diálogo con C5N.

Los especialistas recomiendan tener cuidado en la búsqueda de empleo.

Cómo identificar ofertas de trabajo falsas en LinkedIn

En este marco, los especialistas consultados detallaron las características que suelen tener los anuncios de empleo en la plataforma laboral y que esconden estafas hacia los que buscan trabajo.

Sueldo exageradamente alto con una oferta engañosamente atractiva: avisos con salarios desorbitantes por tareas como dar likes a publicaciones en las redes sociales.

avisos con salarios desorbitantes por tareas como dar likes a publicaciones en las redes sociales. Redacción informal o con faltas de ortografía: publicaciones con errores de escritura, que pueden generarse por malas traducciones si los ciberdelincuentes están en otros países o para burlar filtros de spam.

publicaciones con errores de escritura, que pueden generarse por malas traducciones si los ciberdelincuentes están en otros países o para burlar filtros de spam. Pedido de plata: posteos en los que se exige dinero supuestamente para asegurar el puesto de trabajo o comprar la computadora laboral. En algunos casos también se solicita aparentemente para pagar el examen preocupacional o capacitaciones.

posteos en los que se exige dinero supuestamente para asegurar el puesto de trabajo o comprar la computadora laboral. En algunos casos también se solicita aparentemente para pagar el examen preocupacional o capacitaciones. Solicitud de información personal: avisos en los que se solicitan fotos de tarjetas o datos de cuentas bancarias en una primera instancia. Para justificarse, los ciberdelincuentes suelen afirmar que lo piden para comprobar la identidad o depositar dinero como bienvenida.

avisos en los que se solicitan fotos de tarjetas o datos de cuentas bancarias en una primera instancia. Para justificarse, los ciberdelincuentes suelen afirmar que lo piden para comprobar la identidad o depositar dinero como bienvenida. Perfiles de reclutadores sin publicaciones ni experiencia: cuentas que no tienen actividad y una red de contactos muy escasa. Las fotos de perfil pueden ser realizadas con inteligencia artificial o usadas de banco de imágenes.

cuentas que no tienen actividad y una red de contactos muy escasa. Las fotos de perfil pueden ser realizadas con inteligencia artificial o usadas de banco de imágenes. Llevar la conversación rápidamente a WhatsApp: el supuesto reclutador envía un primer mensaje en LinkedIn, pero luego busca trasladar el diálogo a WhatsApp para intentar evitar los detectores de mensajes sospechosos.

En tal sentido, Muntaner también mencionó otro fraude: "Detrás hay un trasfondo mucho más grande de lavado de dinero, donde los delincuentes le dicen a la persona que recibirá una transferencia bancaria y el único trabajo es transferir plata y quedarse con una comisión. Detrás de eso hay algo que puede comprometer legalmente".

"También, en otros casos, suelen contactarse y dar plata. Ahí dicen que hay que reenviar unos mensajes para ganar plata. Por ejemplo, si dan $2.000 por contactar a cinco personas, la persona puede pensar '¿por reenviar estos cinco mensajes me dan $2.000?'. Entonces, ganan confianza y dicen que si se quiere avanzar, se manda una base de datos de 100 personas pero se debe invertir. Piden plata para seguir avanzando", explicó.

Asimismo, Bugallo agregó un método que se hace pasar por formularios: "Muchas veces puede pasar que la publicación esté armada correctamente, que la hayan copiado de otra empresa y que eso lleve a una URL que simula ser un formulario de Google, pero en realidad es un lugar donde roban datos, como las credenciales del correo o mandan acceso a documentos para que la persona caiga. También hay muchísimas deepfakes".

Las computadoras pueden quedar vulnerables por las estafas en LinkedIn. Freepik

Los consejos para verificar las propuestas de trabajo

En tanto, Muntaner expuso las sugerencias para constatar que las ofertas de empleo en LinkedIn son reales: "Hay que verificar la empresa. Cuando una persona es contactada supuestamente por una consultora o una empresa, hay que entrar al LinkedIn oficial y ver si está esa búsqueda, además de cuántos empleados tiene. También se debe entrar a la página corporativa. Hay información pública que se puede chequear para asegurarse de que esa empresa o consultora existe".

Por su parte, Bugallo aconsejó contactarse con trabajadores de la empresa cuando la propuesta es muy tentadora. "Por lo general, los empleados responden. Eso también hacen los reclutadores cuando tienen un contacto en común con otras personas si tienen dudas. Hay que tener en cuenta que muchas personas usan la IA para mejorar la foto y eso puede prestar a alguna confusión, porque se vuelve tan perfecta que puede llamar la atención", alertó.

El experto en ciberseguridad también se refirió a las ofertas publicadas desde hace meses: "Estos casos lo primero que hacen pensar es por qué está buscando personas y después que están haciendo una base de datos o juntando información. Es común ver avisos que están hace mucho tiempo que generan sospecha ya sea porque son una estafa o porque la oportunidad laboral es muy mala y está abierta por una alta rotación".

Qué hacer ante una estafa en LinkedIn

En tanto, Bugallo desarrolló cómo se denuncia en la red social una oferta laboral falsa. "Suele haber un formulario para declarar un posteo falso. Eso es lo primero que recomiendo. En la publicación, hay unos puntos para abrir un menú y ahí se puede denunciar la publicación. También hay que denunciarlo por la vía legal", señaló.

Por último, explicó de qué manera accionar tras caer en una estafa: "Hay que ver qué información se compartió. Si una persona hizo clic en un documento que recibió, debe analizar su computadora. Lo primero que hay que hacer es cambiar las contraseñas del dispositivo. Con los celulares es muy fácil tentar con la urgencia a una persona que lee un correo porque los links son más cortos y es más fácil engañar. Se puede caer en un sitio fraudulento y poner usuario y contraseña, por lo que se genera el fraude".

"Por ejemplo, un caso podría ser cuando un falso reclutador envía un correo electrónico y pasa un link para cargar el currículum. Desde el celular, se ve que es un formulario de Google y lo primero que pide la página es poner usuario y contraseña para loguearse y ahí se roban las credenciales. Si eso pasó, hay que cambiar la contraseña", marcó.

En esta línea, recomendó modificar los accesos desde otros equipos: "Si se utiliza la misma contraseña para varios sitios, lo cual no es recomendado, hay que modificarla en todos los lugares. Se recomienda no modificar las cosas desde la computadora en la que ocurrió. El dispositivo hay que dejarlo como está y usar otro para cambiar las contraseñas para no perder validez legal".