Gran Hermano: condenaron a una indemnización millonaria a la mujer que difamo a un exparticipante

La justicia falló a favor del jugador que participo durante la edición 2022 - 2023. Mediante su cuenta de Instagram le habló a sus seguidores y lanzó un contundente mensaje.

La justicia de Córdoba falló a favor de el ex participante de Gran Hermano, Esteban Hernan Montivero, conocido como Negro Onty. La causa era contra su ex pareja por daños morales y psicológicos, además de las falsas acusaciones que difundió en las redes sociales.

Según determinó la Cámara en lo Civil y Comercial de Río Cuarto condenó a Tania Elizabeth Aguilera, por lo que deberá indemnizar al cordobés con 1.828.000 pesos, más los intereses que señale la justicia.

Todo el escándalo comenzó cuando Onty ingresó a la casa de Gran Hermano. Cuando Santiago del Moro anunció a los nuevos participantes, en X empezaron “los carpetazos” de todo los hermanitos. Sin embargo el de Montivero no pasó desapercibido: Aguilera publicó en X (ex Twitter) que el cordobés se había aislado para desentenderse del embarazo de un supuesto hijo y lo calificó públicamente como un "padre abandónico".

Durante las primeras semanas, Hernan no pudo defenderse, pero apenas salió del reality se realizó una prueba de ADN que confirmó que el hijo que esperaba la mujer no era suyo . En varias ocasiones, él aseguró que las falsas acusaciones le jugaron en contra durante su estancia en la casa de Gran Hermano. De hecho, fue el primero en ser eliminado por el voto del público.

Tras el fallo judicial, el influencer se refirió a lo ocurrido a través de sus historias de Instagram y fue contundente, “l o harto y cansado que me tiene este tema, es impresionante. Eterno, tres años ya. Agota, agota y cada vez más largo. Es interminable” , expresó.

Si bien, la justicia le dio la razón aseguró que la burocracia en estas instancias es muy agotadora, “está condenada, pero igual es interminable. Tengo que esperar siete, ocho meses para que firme y cobrar, después tengo que pagarle al abogado”, relataba en las historias.

Captura: redes sociales

"Es una falta de respeto": Romina Uhrig estalló contra sus compañeros de Gran Hermano

Romina Uhrig saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano 2022, edición en la que quedó en cuarto lugar, y volvió a ingresar a la casa más famosa del país este lunes para la Generación Dorada. Apenas puso un pie en el lugar la avasalló el desorden y la suciedad a los que respondió con organización y limpieza.

"Cada uno que ensucie, que lave el plato. Me da pena porque quiero esta casa", deslizó Uhrig a algunas de sus compañeras, que le aseguraron que hace meses intentan que el resto cumpla con esa consigna, pero no lo logran. La exdiputada también cuestionó el estado de los electrodomésticos.

Romina Uhrig limpiando en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

"Era nuevo el microondas... ¿Y estas botellitas?", comentó Romina con asombro al revisar la cocina y notar la suciedad y la falta de cuidado en el comedor de la casa. La hermanita pasó por toda la casa con bolsas de basura y gestos de fastidio, dejó el lugar lo más impecable que pudo y explotó cuando al volver minutos más tarde ya había suciedad en el piso de nuevo.

En ese momento, se sinceró con otro exhermanita que reingresó a la casa Ariel Ansaldo y le confesó: "Yo quiero mucho a esta casa. Me da pena verla así". La pena duró poco ya que Romina encontró la vajilla sucia acumulada nuevamente y estalló contra sus convivientes.

"Todo esto es una falta de respeto. Acabo de limpiar y lo tiran ahí. Tienen un tacho de basura", sentenció la participante y apuntó: "No me importa que me odien. No hacen nada acá, pónganse a hacer algo".