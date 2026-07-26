Se aproxima un frente de tormentas y rige una alerta por lluvias para toda la semana en el AMBA El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una nueva semana de precipitaciones y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Julio se despide con bajas temperaturas. Por Agregar C5N en









Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alertas amarillas y naranjas por lluvias y nevadas en gran parte del país. Después de días de suma inestabilidad, llegan las lluvias para varios días de la semana.

Para la zona del AMBA y alrededores, el pronóstico indica que la humedad continuará, aunque no de descartan lluvias tanto para este lunes como para varios días de la semana. Las mínimas estarán en un dígito, mientras que las máximas podrán rozar casi los 20° sobre el fin de semana próximo.

Mientras tanto, la franja centro y norte del país estará marcada por elevada humedad, nubosidad, formación de nieblas. En la Patagonia, por su parte, se espera que continúen con fuerza las nevadas típicas de la temporada.

Cuáles son las localidades afectadas por alerta amarilla y naranja por nevadas Neuquén: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín

San Juan: Cordillera de Calingasta

Mendoza: Precordillera de Las Heras - Precordillera de Luján de Cuyo - Cordillera de Malargüe - Cordillera de San Rafael

Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo

Chubut: Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches. Gastre - Oeste de Mártires - Oeste de Telsen - Paso de Indios Cuáles son las localidades afectadas por alerta amarilla por tormentas Neuquén: toda la provincia

Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo