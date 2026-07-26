Se aproxima un frente de tormentas y rige una alerta por lluvias para toda la semana en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alertas amarillas y naranjas por lluvias y nevadas en gran parte del país. Después de días de suma inestabilidad, llegan las lluvias para varios días de la semana.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una nueva semana de precipitaciones y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Julio se despide con bajas temperaturas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alertas amarillas y naranjas por lluvias y nevadas en gran parte del país. Después de días de suma inestabilidad, llegan las lluvias para varios días de la semana.
Para la zona del AMBA y alrededores, el pronóstico indica que la humedad continuará, aunque no de descartan lluvias tanto para este lunes como para varios días de la semana. Las mínimas estarán en un dígito, mientras que las máximas podrán rozar casi los 20° sobre el fin de semana próximo.
Mientras tanto, la franja centro y norte del país estará marcada por elevada humedad, nubosidad, formación de nieblas. En la Patagonia, por su parte, se espera que continúen con fuerza las nevadas típicas de la temporada.