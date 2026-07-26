26 de julio de 2026 Inicio
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Se aproxima un frente de tormentas y rige una alerta por lluvias para toda la semana en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una nueva semana de precipitaciones y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Julio se despide con bajas temperaturas.

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Se aproxima un frente de tormentas y rige una alerta por lluvias para toda la semana en el AMBA
Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alertas amarillas y naranjas por lluvias y nevadas en gran parte del país. Después de días de suma inestabilidad, llegan las lluvias para varios días de la semana.

Luego de varios días marcados por el frío, el fin de semana llegará con un cambio.
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Para la zona del AMBA y alrededores, el pronóstico indica que la humedad continuará, aunque no de descartan lluvias tanto para este lunes como para varios días de la semana. Las mínimas estarán en un dígito, mientras que las máximas podrán rozar casi los 20° sobre el fin de semana próximo.

Mientras tanto, la franja centro y norte del país estará marcada por elevada humedad, nubosidad, formación de nieblas. En la Patagonia, por su parte, se espera que continúen con fuerza las nevadas típicas de la temporada.

Cuáles son las localidades afectadas por alerta amarilla y naranja por nevadas

  • Neuquén: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín
  • San Juan: Cordillera de Calingasta
  • Mendoza: Precordillera de Las Heras - Precordillera de Luján de Cuyo - Cordillera de Malargüe - Cordillera de San Rafael
  • Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo
  • Chubut: Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches. Gastre - Oeste de Mártires - Oeste de Telsen - Paso de Indios

Cuáles son las localidades afectadas por alerta amarilla por tormentas

  • Neuquén: toda la provincia
  • Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo
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