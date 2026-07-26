Thiago tiene un tumor poco frecuente y necesita una cirugía de alta complejidad urgente

El adolescente de 15 años fue diagnosticado con un angiofibroma juvenil nasal y el tratamiento es fundamental para poder llevar una vida normal con su familia y amigos.

Thiago tiene que viajar con su familia a Buenos Aires para realizarse una operación y extirparle el tumor.

Thiago Vivanco tiene 15 años y llevaba una vida completamente normal y activa; jugaba al fútbol en el club Atlético Neuquén, de donde es oriundo, y nunca se había quejado de dolores ni de dificultades para respirar. Pero un comportamiento despertó la sospecha de la familia, lo que terminó con el descubrimiento de su enfermedad.

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Su mamá, Loreto, lo llevó al odontólogo para un control dental y el profesional notó que el adolescente respiraba mucho por la boca y ante la sugerencia de hacer una consulta, lo llevaron a un otorrinolaringólogo . Al principio, la familia pensó que se trataba de mucosidad, pero los estudios revelaron que tenía una fosa nasal muy tapada.

El adolescente usaba brackets y por eso en las primeras imágenes no eran claras, pero a principios de abril de este año se los retiraron para realizar un nuevo estudio: allí se descubrió que tiene un angiofibroma, un tumor que, aunque es benigno, resulta sumamente peligroso por su ubicación y velocidad de crecimiento.

“Nos ponemos a hacer una consulta, mi hermana, que es doctora en Tucumán, hizo una interconsulta con varios profesionales de allá y una de las jefas de otorrinolaringología le dijo que era un caso muy raro y por la zona en la que está y porque toca muchos vasos complicados en la cara. Nos recomendaron que lo llevemos a Buenos Aires ”, explicó su padre, Ariel en diálogo con C5N.

Fueron al Hospital Garrahan, pero por la edad del adolescente debió recurrir a una atención al Italiano, pero por la complejidad del tratamiento, el plan de la obra social que tiene no se lo cubre, por lo que deberán costear el tratamiento con sus propios medios económicos.

El tratamiento y las complicaciones médicas para la enfermedad de Thiago

El tratamiento definitivo para esta enfermedad es una cirugía de alta complejidad que debe realizarse con urgencia. Los médicos del Hospital Italiano advirtieron que la operación no debe pasar de un plazo de tres meses, con el límite entre agosto y septiembre, para evitar que el tumor siga creciendo hacia el cerebro.

“El tumor está muy metido en la cara, específicamente en el pómulo derecho, y ya le cubrió toda la fosa nasal derecha. Actualmente tiene fracturado un par de huesos en la zona de la nariz y está empujando hacia arriba, en dirección al cerebro, lo que podría comprometerle el ojo o, si llega a tocar el cerebro, dejarlo inmóvil o ciego”, indicaron sus padres, Ariel y Loreto, en diálogo con este medio.

El procedimiento médico se compone de tres pasos: primero, debe someterse a una embolización donde se recubren todas las arterias que alimentan el tumor para evitar que el paciente se desangre durante la intervención. Al otro día se realiza la cirugía de extirpación buscando retirar el angiofibroma, aunque los médicos advierten que no hay certeza de poder extirpar el 100% hasta el momento de estar operando. Por último, es el postoperatorio que requiere un mínimo de 3 días en terapia intensiva y luego entre 15 y 20 días de internación para controles en Buenos Aires.

La familia de Thiago lanzó una campaña solidaria para la recaudación de dinero

Ante la falta de respuestas de la obra social y la urgencia del tiempo, la familia decidió costear el tratamiento por su cuenta. El presupuesto total estimado ronda los $30 millones, que incluye la cirugía, internación y medicamentos, más los honorarios del cirujano.

Para juntar esta suma en un plazo de dos a tres meses, la familia inició una campaña activa en redes sociales, también con rifas, donativos y hasta eventos comunitarios, no solo en Neuquén, sino también en Tucumán, donde es la familia de Ariel.

“Por suerte, está sumando, porque actualmente llevamos reunidos 11.300 millones de pesos, pero aún falta. También pusimos a la venta números con un valor de $50.000 para terminar rifando su auto, ya que conseguir que alguien les entregue 20 millones de pesos en mano rápidamente es muy difícil”, agregó el hombre.

Pero al mismo tiempo, abrieron una cuenta de Instagram para difundir el caso; recientemente, un video explicativo superó las 30.000 reproducciones. “Creemos que si al menos 30.000 personas logra poner 1.000 pesos cada uno, ya ayuda”, sostuvo.

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Cómo colaborar

Pueden comprar la rifa que con el premio ganador, por sorteo con la Quiniela de Neuquén, contactándose con su padre Ariel Gabar al 2995078928 o con su madre Loreto García Flores al 2995859039.

O sino, realizando una transferencia a