"Es una falta de respeto": Romina Uhrig estalló contra sus compañeros de Gran Hermano La exhermanita volvió a ingresar a la casa más famosa del país y un detalle de la convivencia de la Generación Dorada le causó indignación total. Agregar C5N en









Romina Uhrig limpiando en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Romina Uhrig saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano 2022, edición en la que quedó en cuarto lugar, y volvió a ingresar a la casa más famosa del país este lunes para la Generación Dorada. Apenas puso un pie en el lugar la avasalló el desorden y la suciedad a los que respondió con organización y limpieza.

"Cada uno que ensucie, que lave el plato. Me da pena porque quiero esta casa", deslizó Uhrig a algunas de sus compañeras, que le aseguraron que hace meses intentan que el resto cumpla con esa consigna, pero no lo logran. La exdiputada también cuestionó el estado de los electrodomésticos.

"Era nuevo el microondas... ¿Y estas botellitas?", comentó Romina con asombro al revisar la cocina y notar la suciedad y la falta de cuidado en el comedor de la casa. La hermanita pasó por toda la casa con bolsas de basura y gestos de fastidio, dejó el lugar lo más impecable que pudo y explotó cuando al volver minutos más tarde ya había suciedad en el piso de nuevo.

Juli Poggio analiza #GranHermano tras el ingreso de sus dos amigas, Pestañela y Romina



Mirá #ALaBarbarossa en Telefe pic.twitter.com/vTnnoHrqID — telefe (@telefe) July 23, 2026 En ese momento, se sinceró con otro exhermanita que reingresó a la casa Ariel Ansaldo y le confesó: "Yo quiero mucho a esta casa. Me da pena verla así". La pena duró poco ya que Romina encontró la vajilla sucia acumulada nuevamente y estalló contra sus convivientes.

"Todo esto es una falta de respeto. Acabo de limpiar y lo tiran ahí. Tienen un tacho de basura", sentenció la participante y apuntó: "No me importa que me odien. No hacen nada acá, pónganse a hacer algo".

Juli Poggio, quien convivió con Uhrig hasta su eliminación en 2022, consideró que "Romi fue a poner orden a la casa" y detalló: "Cuando nosotros vivíamos ahí siempre la tenía impecable, limpia, ordenada. Me encanta que vaya Romi a poner orden". Además de la exlegisladora, también ingresó la influencer y conductora Daniela "Pestañela" Celis. La visita de Romina Uhrig en Gran Hermano 2024 La higiene suele ser un gran problema de Gran Hermano en todas sus ediciones, pese a que los participantes no cuentan con jornadas laborales que les impidan hacerse cargo de las tareas domésticas que mantienen limpio y ordenado un hogar. Hace dos años, los participantes recibieron una visita de Uhrig para limpiar y ordenar la casa. "Yo no me voy a quedar, yo en dos días me voy. Vine para que ustedes tengan la mejor convivencia. No es fácil estar acá adentro. Si hay desorden me pongo de mal humor, si no hay comida lo mismo. Esto es ponerse de acuerdo. Me gustaría que sirva mi visita", había explicado en 2024 a los participantes.