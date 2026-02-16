IR A
Daniela Celis recibió un regalo de Thiago Medina por San Valentín: "Imaginate tenerlo de novio"

La ex participante de Gran Hermano mostró los regalos que le hizo el padre de sus gemelas, pero hizo una aclaración importante sobre su relación.

Celis y Medina fueron pareja y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Daniela Celis y Thiago Medina iniciaron su relación en Gran Hermano y formaron una familia tras traer al mundo a dos gemelas. Pese a los momentos difíciles que atravesaron, la relación no funcionó y siguen juntos solo como padres convivientes. Sin embargo, el influencer tuvo un gran gesto romántico con la modelo por San Valentín.

Daniela Celis habló con la prensa: ¿está en algo nuevo o sigue con Thiago?
Celis compartió en sus historias de Instagram la colección de regalos que le dio Medina para el 14 de febrero: un peluche, rosas, globos de corazón, golosinas de todo tipo, chocolates, papas fritas y latas de gaseosa. "Siento que estoy promocionando muchas marcas gratis, pero imaginate tenerlo de novio", escribió la influencer sobre la foto.

El regalo de Thiago Medina a Daniela Celis por el día de San Valentín.

"Sí, somos ex, pero por siempre compañeros de vida", aclaró Celis en un texto más chico para evitar especulaciones ya que esta semana había confirmado definitivamente que si bien conviven, están "separados" y "solteros los dos".

Aún así, el regalo del ex Gran Hermano estuvo a la altura del realizado por el capitán de la Selección a su esposa Antonela Roccuzzo. Lionel Messi también eligió un peluche y rosas para homenajear a su pareja en el Día de los Enamorados.

La denuncia por apuestas ilegales que enfrenta Daniela Celis

La mediática, que se caracteriza por compartir en sus redes todos los acontecimientos de su vida profesional y privada, mostró desesperación tras recibir la notificación judicial por un delito que ella asegura no haber cometido nunca.

La madre de las gemelas Laia y Aimé utilizó su cuenta de Instagram, @danielacelis01, para explicar el origen de este conflicto legal. Según su testimonio, los investigadores investigan a la persona equivocada, con datos de un usuario que ella no maneja y un número de celular que desconoce, para vincularla directamente con la organización de estos juegos.

"¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar penalmente en una causa por apuestas ilegales en el 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de teléfono que no son míos. No soy yo", disparó la ex de Thiago Medina. La influencer remarcó que se trata de un perfil manejado por fanáticos.

La joven detalló que esa cuenta posee más de 400 mil seguidores y utiliza su imagen de manera constante para generar ingresos económicos. "Está facturando cifras millonarias con mi imagen y yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente", lamentó.

"Qué injusta es la vida. Así es como me trata el 2026", compartió en una story, con una foto propia en la que se la ve visiblemente molesta y angustiada. La ex Gran Hermano aclaró que ya puso el caso en manos de su representante legal, Walter Cormace.

