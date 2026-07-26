Javier Milei inaugura la 138º exposición de La Rural: expectativa por su discurso El Presidente participa este domingo de la tradicional ceremonia de inauguración, que en realidad es el cierre de la muestra, luego de su viaje a Brasil para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro. Por Agregar C5N en









Javier Milei inaugurar la Exposición Rural y el campo espera definiciones sobre las retenciones

El presidente Javier Milei encabezará este domingo el acto de ceremonia de apertura de la 138a. Exposición Rural en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina. El acto, que tradicionalmente se realiza los sábados, se corrió un día por la agenda internacional del mandatario, quien viajó a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

La actividad comenzará a las 11 en el predio de La Rural, con el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Luego está previsto el arribo de Milei, la entonación del Himno Nacional y la presentación de un video conmemorativo por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Si bien tradicionalmente se la denomina "ceremonia de apertura", se trata del cierre de la muestra.

A continuación, se desarrollarán los discursos del titular de la entidad, Nicolás Pino, y del Presidente. El cierre estará a cargo del tradicional desfile de campeones y de maquinaria agrícola. En total, la ceremonia se extenderá durante aproximadamente dos horas.

Las puertas del predio estarán abiertas desde las 9. La presencia de Milei volverá a concentrar la atención de la jornada, aunque en el sector agropecuario hay expectativas moderadas respecto de posibles anuncios luego de que el jueves pasado, en su visita a La Rural, el ministro de Economía, Luis Caputo, desactivara las especulaciones de nuevas bajas de retenciones al recordar que en mayo hubo una reducción del impuesto.

El Gobierno ya había anunciado en mayo una reducción de las retenciones aplicadas al trigo y la cebada, además de un esquema de disminución progresiva, a partir de enero próximo, para productos como la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.

En ese contexto, algunos sectores del campo especulan con la posibilidad de que Milei adelante o acelere alguna de esas rebajas durante su discurso en Palermo. Además, reclaman la eliminación de la retención del 5% que todavía alcanza a la carne vacuna de novillo. De concretarse, la medida tendría un impacto fiscal estimado en unos 130 millones de dólares durante este año. Como es habitual, el discurso de Pino incluirá un balance sobre la situación del sector, una evaluación de las políticas implementadas por el Gobierno y los principales reclamos de los productores. También se espera que plantee las perspectivas para los próximos meses. Expectativas por la presencia de Victoria Villarruel en la Exposición Rural Otro de los interrogantes estará puesto en la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue invitada a la ceremonia y mantiene un vínculo distante con el Presidente. Su eventual ausencia volvería a generar atención, luego de que tampoco participara del acto del año pasado.