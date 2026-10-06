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Daniel Osvaldo y un dato inesperado sobre su salud que sorprendió en medio de su internación

Un compañero del plantel Senior de Huracán se refirió a la condición del ex de Jimena Barón e impactó al revelar un dato desconocido que llevó tranquilidad sobre su recuperación.

Daniel Osvaldo y un dato alentador sobre su salud. 

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La novedad se conoció durante una transmisión vinculada al Globo, donde Casas se refirió al estado de salud del exdelantero de Banfield y contó que recibió noticias alentadoras a través del hermano de Osvaldo.

Antes de atravesar este delicado cuadro de salud, Osvaldo continuaba ligado al fútbol como integrante del Senior de Huracán, el club en el que dio sus primeros pasos como futbolista. El exdelantero forma parte del plantel de veteranos, donde exjugadores se reúnen para competir y mantener vivo su vínculo con el deporte.

En esta línea, este último domingo el Globo enfrentó a Aldosivi en Mar del Plata y durante la transmisión de Quemeros del Sur Radio, la periodista deportiva Romina de La Fuente, lo entrevistó y allí fue donde el histórico goleador contó detalles sobre el grupo que se reúne todos los lunes en La Quemita.

“Sí, la verdad que bueno, el Senior es una gran familia de ex jugadores que tenemos en La Quemita todos los lunes, acabamos de salir campeones hace 15 días, tenemos un grupo maravilloso, hemos logrado juntar muchos ex jugadores, que en Huracán eso no es fácil, y la verdad que estamos muy felices con ellos, de tener nuestro espacio, nos acompañan mucho desde el club así que estamos muy felices”, detalló sobre el vínculo que mantienen los exdelanteros del Globo.

Osvaldo se había retirado del fútbol en Banfield, en plena pandemia por Covid.

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Luego fue consultado por Daniel Osvaldo. Allí reveló que mantiene contacto con la familia y transmitió tranquilidad sobre el estado de salud del exjugador. “Dani es parte de nosotros, está siempre con nosotros. Bueno, tuvo ese problemita de salud... hablé con el hermano hasta hace poco, sé que ya está en la casa, que ya está mejor”, aseguró.

A modo de cierre, Casas salió en defensa de su compañero: “Siempre aclarar esto de Dani que es una excelente persona, que está con nosotros, que la estuvo pasando mal pero muchas de las cosas que se dijeron no son verdad, tuvo un tema de salud como le puede pasar a cualquiera pero por suerte ya está mejor”.

Se filtró qué fue lo primero que le dijo Daniel Osvaldo a su familia horas después de su internación

En medio de la preocupación que generó la internación de Daniel Osvaldo, comenzaron a conocerse algunos detalles sobre cómo atraviesa este momento y qué les transmitió a las personas que lo acompañan. El exfutbolista, que en los últimos años se dedicó especialmente a la música, permanece bajo seguimiento profesional mientras avanza con su recuperación. En ese contexto, una frase suya llamó especialmente la atención.

Lejos de centrarse únicamente en la situación que atraviesa, Osvaldo buscó llevar tranquilidad a su círculo más cercano. Según trascendió, el exdelantero les pidió paciencia y dejó en claro que mantiene una mirada puesta en su recuperación. Sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a quienes forman parte de su entorno cotidiano y lo acompañan durante este proceso.

Daniel Osvaldo y su faceta artistica.

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La música también apareció entre sus principales preocupaciones. El exjugador continúa vinculado a su banda de rock y, pese al momento que atraviesa, tiene presente su deseo de volver a los escenarios. Esa intención quedó reflejada en uno de los mensajes que hizo llegar a sus compañeros, con quienes mantiene contacto mientras sigue las indicaciones de los profesionales que lo asisten.

En este contexto, una de las frases que trascendieron fue: “Ensayen, yo voy a estar bien”. Con esas palabras, Osvaldo intentó transmitir calma a los integrantes de su banda y mostrarles que espera poder reencontrarse con ellos una vez que su recuperación se lo permita. El mensaje también dejó en evidencia cuánto representa la música en esta etapa de su vida.

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Mientras continúa con el tratamiento y el acompañamiento terapéutico, las personas de su entorno permanecen cerca de él. Según la información difundida, el seguimiento profesional forma parte central de este proceso y sus allegados confían en que pueda avanzar de manera favorable. Por ahora, el objetivo está puesto en atravesar esta etapa con paciencia.

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