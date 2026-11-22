Javier Milei se metió otra vez en la polémica por el oro del BCRA: "¿Salieron a pedir perdón?" A través de sus redes sociales, el Presidente citó un reporte sobre la caída del 37,1 % en la cotización del oro para reivindicar la estrategia financiera de Santiago Bausili, luego de los cuestionamientos de economistas y la Auditoría General de la Nación (AGN) por las operaciones con las reservas en el exterior. Por Agregar C5N en









El ministro de Economía, Luis Caputo, el Presidente Javier Milei y Santiago Bausili, directivo del BCRA. Web

El presidente Javier Milei volvió a defender la gestión de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) luego de citar un reporte de mercado que reflejó un derrumbe del 37,1 % en la cotización internacional del oro, en el marco de una liquidación generalizada de activos financieros y materias primas.

A través de su cuenta en la red social X, el libertario apuntó directamente contra los economistas y dirigentes opositores que cuestionaron las operaciones financieras de la entidad monetaria, preguntando irónicamente si alguno había salido a "pedir perdón" y advirtiendo sobre el riesgo de que el organismo perdiera casi el 40 % de su posición en el metal precioso por "falencias técnicas".

El cruce del presidente responde a las críticas por un informe oficial que marcó pérdidas millonarias en 2025 a raíz de las operaciones que hizo el Banco Central con las reservas de oro en el exterior. Desde el Gobierno explicaron que esos contratos funcionan como un seguro: sirven para proteger el valor de las reservas y evitar que el país pierda dinero cuando el precio del oro cae de golpe en el mundo.

Alguno de los que desfilaron opinando sobre el oro, donde entre otras críticas flojas de fundamentos cuestionaban la cobertura del BCRA, ha salido a pedir perdón? Se imaginan alguien así en el BC y que pierda el 40% de la posición en oro fruto de sus falencias técnicas?



CIAO! https://t.co/m7WNkjmt4t — Javier Milei (@JMilei) November 22, 2026 Cómo funciona la cobertura y el cruce con la Auditoría El seguro financiero del Banco Central protegía sus reservas si el oro bajaba de cierto valor, a cambio de ponerle un tope a las ganancias si el metal subía más de lo esperado. Como en 2025 la cotización aumentó con fuerza, la entidad tuvo que resignar parte de esa suba, aunque Javier Milei defendió un saldo favorable de unos 2.500 millones de dólares al combinar el valor del metal con el costo de los contratos.

Tras citar un reporte que marca que "el oro ha caído un 37,1%", el Presidente apuntó contra sus detractores en redes sociales: "¿Dónde estarán los lloradores del oro? Es más, recuerdo a uno que decía que no había que hacer coberturas porque el oro siempre sube... CIAO!".