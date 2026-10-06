Se supo la verdad por la que la hija de Mario Pergolini se bajó de Popstars y cuál fue la reacción del famoso conductor

La joven habló de su inesperada decisión en el reality musical y confió detalles hasta ahora desconocidos sobre lo que ocurrió puertas adentro.

La artista Valentina Pergolini volvió a quedar en el centro de la escena luego de hablar de su breve paso por Popstars , el reality musical de Telefe . La hija del conductor Mario Pergolini había conseguido superar la audición, pero posteriormente tomó la decisión de abandonar la competencia televisiva.

Ahora, la joven explicó qué ocurrió detrás de su inesperada salida y reveló además cómo vivió su familia aquella experiencia. En una entrevista, Valentina dio detalles de esos días de grabación y contó cuál fue la verdadera reacción de Mario Pergolini.

La explicación de Valentina Pergolini a Primicias Ya despejó una de las principales incógnitas: su salida no respondió a una mala experiencia con Popstars. Según contó, estuvo alrededor de cuatro días de grabación , destacó el buen trato del equipo y admitió: “Me dio mucha lástima tener que irme” .

El motivo estuvo relacionado con la necesidad de priorizar otro proyecto profesional. “A veces la vida te pone otros proyectos, otras cosas, y uno tiene que elegir” , explicó Valentina, quien aseguró que, de no haber aparecido esa oportunidad, le habría gustado continuar en la competencia de Telefe.

La revelación más llamativa, sin embargo, estuvo vinculada con Mario Pergolini. Su padre ni siquiera conocía inicialmente la decisión de presentarse al casting: “No le había dicho” , reconoció la joven, antes de explicar que habitualmente mantiene en reserva sus audiciones hasta conocer sus resultados.

Valentina Pergolini.

Lejos de cualquier conflicto familiar por haber participado en un programa de la competencia, Valentina remarcó el acompañamiento de Mario Pergolini y de toda su familia. La artista sostuvo que su padre la respalda en sus proyectos y manifestó sentirse especialmente agradecida por el entorno que la acompaña en cada desafío profesional.

También tuvo palabras afectuosas para el presente profesional de Mario, quien continúa durante 2026 al frente de Otro día perdido en El Trece. Valentina aseguró estar muy contenta por el desempeño de su padre en la televisión y señaló que sus logros constituyen para ella una fuente de admiración.

Finalmente, Valentina Pergolini tampoco descartó compartir pantalla con su padre en el futuro. Ante la posibilidad de cantar en el programa de Mario Pergolini, respondió “nunca digas nunca” y hasta planteó la posibilidad de hacerlo junto a sus hermanos, dejando abierta una inesperada reunión familiar frente a las cámaras.