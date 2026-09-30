Destaparon la verdadera situación económica de Daniel Osvaldo tras su internación: ¿está en quiebra? La venta de una vivienda y su pasó por hospitales públicos, alimentó los rumores. En este sentido, el conductor brindó información sobre la situación que atraviesa el ex de Jimena Barón. Agregar C5N en









Ángel de Brito reveló la situación de Osvaldo, mientras sigue internado.

En medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo, surgieron distintas versiones sobre su situación económica. En este contexto, en LAM revelaron detalles sobre los presuntos bienes que tendría el exfutbolista y Ángel de Brito desmintió que esté en quiebra.

Horas antes, la familia del exjugador había salido a desmentir información que consideraba falsa y perjudicial para su imagen pública. En la misma línea, el conductor brindó información que le llegó desde el lugar donde se encuentra internado. “Me dijeron que tiene ocho departamentos, pero son cosas que él había dicho ahí en el hospital”, expresó Ángel, dando el beneficio de la duda.

En ese contexto, aseguró que si bien llamó la atención la venta de una vivienda en Lomas de Zamora, Osvaldo no estaría en quiebra como se había dicho. "A muchos les llamó la atención la venta de la casa, y me dicen que él no está en bancarrota", aseguró.

El exfutbolista llegó a participar en la Selección italiana. Otras especulaciones estuvieron relacionadas con las versiones que indicaban que Osvaldo no tendría cobertura de medicina privada. De Brito señaló que llamó la atención que hubiera pasado por varias instituciones públicas antes de su actual internación. “Puede ir, pero pasó por tres”, señaló.

De la misma manera, frente a la cantidad de entredichos que comenzaron a circular, la familia de Osvaldo salió y negó que él hubiera llegado al hospital en situación de indigencia o en un estado de extrema gravedad. “Ingresó como cualquier persona tras varios días de malestar y falta de apetito”, expresaron desde LAM.