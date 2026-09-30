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Destaparon la verdadera situación económica de Daniel Osvaldo tras su internación: ¿está en quiebra?

La venta de una vivienda y su pasó por hospitales públicos, alimentó los rumores. En este sentido, el conductor brindó información sobre la situación que atraviesa el ex de Jimena Barón.

Ángel de Brito reveló la situación de Osvaldo

Ángel de Brito reveló la situación de Osvaldo, mientras sigue internado.

En medio del alerta por la salud del músico y exfutolista, habló su expareja.
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En ese contexto, aseguró que si bien llamó la atención la venta de una vivienda en Lomas de Zamora, Osvaldo no estaría en quiebra como se había dicho. "A muchos les llamó la atención la venta de la casa, y me dicen que él no está en bancarrota", aseguró.

El exfutbolista llegó a participar en la Selección italiana.

El exfutbolista llegó a participar en la Selección italiana.

Otras especulaciones estuvieron relacionadas con las versiones que indicaban que Osvaldo no tendría cobertura de medicina privada. De Brito señaló que llamó la atención que hubiera pasado por varias instituciones públicas antes de su actual internación.Puede ir, pero pasó por tres”, señaló.

De la misma manera, frente a la cantidad de entredichos que comenzaron a circular, la familia de Osvaldo salió y negó que él hubiera llegado al hospital en situación de indigencia o en un estado de extrema gravedad. “Ingresó como cualquier persona tras varios días de malestar y falta de apetito”, expresaron desde LAM.

Ángel de Brito reveló detalles.

Ángel de Brito reveló detalles.

El pedido de la expareja de Daniel Osvaldo en medio de su delicado estado de salud

Ana Oertlinger, expareja del futbolista y madre de Gianluca, su hijo mayor, publicó un mensaje dirigido a los medios para pedir que dejen de llamarla. "A periodistas y productores: por favor les pido que dejen de llamarme y mandar mensajes. Realmente no tengo nada que decir o aportar", escribió en su cuenta de X.

Luego explicó por qué decidió expresarse en medio de la internación de su ex. "Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento. Gracias", concluyó.

Captura de pantalla: redes sociales

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