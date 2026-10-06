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Conmoción profunda: murió un famoso periodista que era muy querido por la gente

Su legado marcaron a millones de personas. Colegas y autoridades lo recordaron con afecto.

Su muerte se produjo luego de una intensa batalla contra un cáncer muy agresivo.

Su muerte se produjo luego de una intensa batalla contra un cáncer muy agresivo.

Redes sociales

Mario Fernando Prado López falleció en la madrugada de este lunes 5 de octubre en la ciudad de Cali, a los 76 años. El periodismo, la cultura y la opinión pública del suroccidente colombiano quedaron de luto luego de conocerse la noticia, la cual fue confirmada por fuentes cercanas a El País de Cali.

El cantante cordobés es uno de los protagonistas del reality.
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Según se informó, la muerte se produjo luego de una intensa batalla contra un cáncer muy agresivo que había deteriorado su salud en los últimos meses. La Alcaldía de Cali también confirmó el deceso mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde reconoció su trayectoria y se solidarizó con sus familiares, amigos y conocidos.

Desde las primeras horas del lunes, políticos regionales, colegas del gremio, empresarios y ciudadanos expresaron su dolor y su apoyo a la familia. El alcalde Alejandro Eder lo despidió con un mensaje sobre el espacio que deja su ausencia. "Su partida deja un vacío en el periodismo regional y en los espacios culturales de la ciudad, pero también un legado construido a través de sus escritos, sus conversaciones, sus aportes a la vida pública y su amor por Cali", manifestó.

El expresidente Iván Duque se sumó a las muestras de pesar desde su cuenta de X. "Con tristeza despido a Mario Fernando Prado, un jurista, publicista y periodista de todos los quilates, con quien compartí muy buenos momentos durante mi campaña a la Presidencia de la República", escribió.

Quién era Mario Fernando Prado

Mario Fernando Prado nació en Cali y se destacó como un profesional multifacético. Era abogado, administrador de empresas, publicista, pianista y, sobre todo, periodista y columnista. Fundó la agencia MF Publicidad Mercadeo Limitada y trabajó en distintos medios de la ciudad.

Estuvo vinculado a El País durante más de cuatro décadas ininterrumpidas, donde sus columnas se convirtieron en lectura obligatoria para entender el pulso social de Cali y el departamento. Su estilo fue descrito como frontal, elegante y analítico, y lo consolidó como un referente de la opinión regional.

En la radio y la televisión local estuvo al frente de espacios emblemáticos como el programa radial Oye Cali y Mario Fernando Piano, que se emitía por el Canal 2. Era recordado por entrevistar a figuras públicas mientras tocaba el piano, una mezcla que captó a audiencias de distintas generaciones.

Su trabajo lo llevó a reunir varios reconocimientos, entre ellos dos premios Simón Bolívar de Periodismo, en 1999 y 2000. La Alcaldía de Cali lo definió como un columnista, periodista y músico caleño cuya "trayectoria estuvo ligada durante décadas a la vida cultural, social y periodística de la ciudad".

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