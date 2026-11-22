Mariano Chihade recibió el alta médica tras ser intervenido quirúrgicamente: cómo sigue su salud El marido de Mariana Fabbiani abandonó el Instituto Fleni luego de ser operado de un nódulo en el cerebro y se encuentra en su domicilio para continuar la recuperación. Agregar C5N en









Mariano Chihade junto a Mariana Fabbiani. Redes sociales Redes sociales

El empresario y productor televisivo Mariano Chihade recibió el alta médica del Instituto Fleni después de ser intervenido quirúrgicamente por un nódulo en el cerebro, por el cual permaneció internado durante cinco días. Ahora, continuará su recuperación en su casa y se espera que se realice nuevos estudios.

El Instituto Fleni informó en un parte médico emitido este domingo que la pareja de la conductora Mariana Fabbiani fue dada de alta luego de ser operada: "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre. Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación".

El motivo de la internación fue la detección de una imagen nodular en una resonancia magnética de cerebro. Según el parte médico difundido antes de la operación, el productor ingresó el martes 17 de noviembre para realizarse estudios programados a partir de ese hallazgo. En ese momento, la institución aclaró que se completaban las evaluaciones correspondientes para la intervención y llevó tranquilidad al señalar que se encontraba clínicamente estable.

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