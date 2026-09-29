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Se conoció qué le dijo Daniel Osvaldo a su entorno en medio de su internación

El exjugador permanece internado y fue trasladado a un centro de mayor complejidad por la gravedad de su cuadro.

Le transmitió a los suyos un mensaje de calma y las ganas de volver pronto a los escenarios.

Le transmitió a los suyos un mensaje de calma y las ganas de volver pronto a los escenarios.

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Daniel Osvaldo se encuentra internado desde el 15 de septiembre atravesando un delicado cuadro de salud que generó alarma entre sus seres queridos y sus seguidores. En medio del tratamiento, se dieron a conocer los mensajes que el exfutbolista les transmitió a las personas más cercanas durante la internación, dejando ver la postura con la que afronta esta difícil etapa.

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Según trascendió, Osvaldo se mantiene enfocado en su recuperación y eligió transmitirles tranquilidad a quienes lo rodean. Una de las frases que soltó fue dirigida a los integrantes de su banda de rock, con quienes comparte el proyecto musical que viene desarrollando en los últimos tiempos. "Ensayen, yo voy a estar bien", les dijo, dejando a la vista que su deseo más inmediato es reencontrarse con el escenario cuando su estado lo permita.

Quienes acompañan de cerca al exjugador remarcan que la terapia y el seguimiento profesional son pilares centrales para sostener su día a día durante la internación. Aunque la preocupación sigue presente en su entorno, los allegados confían en que el proceso que lleva adelante le permita estabilizarse y superar este trance.

Daniel Osvaldo fue trasladado a un hospital de mayor complejidad

Osvaldo ingresó de urgencia a un hospital público de Llavallol el 15 de septiembre con un fuerte dolor torácico. Los médicos detectaron que tenía el pulmón expandido por la pleura y un derrame que también afectó sus piernas, lo que derivó en una operación y en una biopsia para determinar el alcance de la afección.

La situación se fue complicando y el exfutbolista fue trasladado sucesivamente entre distintos centros, pasando por un hospital de Banfield y luego por Llavallol, hasta llegar finalmente al Hospital Bicentenario de Monte Grande. Según detalló Ángel de Brito en Bondi, la derivación se produjo porque el paciente "sigue grave y necesita atención de alta complejidad".

La familia de Osvaldo transmitió cierto alivio al señalar que el exjugador se encontraba lúcido, aunque su estado continuaba siendo delicado y requirió la intervención de un equipo médico con aparatología más avanzada para hacer frente al cuadro que lo mantiene internado.

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