El acalorado cruce de Franco Colapinto con una periodista de la Fórmula 1 El piloto argentino protagonizó un picante intercambio con Christine Giampaoli Zonca, conocida como Christine GZ, durante una entrevista después de su gran actuación en el circuito estadounidense. Por Agregar C5N en









El piloto argentino protagonizó un picante intercambio con Christine Giampaoli Zonca.

Después de finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y conseguir ocho puntos para Alpine, Franco Colapinto protagonizó un tenso intercambio con la periodista Christine Giampaoli Zonca durante una entrevista que tuvo reproches, ironías y algunas respuestas filosas.

El diálogo comenzó con una felicitación de la cronista, quien le reconoció el resultado y le hizo un comentario sobre su buen humor después de las carreras exitosas. Sin embargo, rápidamente la conversación tomó otro rumbo cuando Colapinto le recordó que solamente aparecía para entrevistarlo cuando conseguía buenos resultados.

"Sí, aparte cada vez que tengo un buen resultado, estás. Apareces. Porque no estuviste en las últimas carreras. ¿Qué pasó? Desapareciste", le lanzó el argentino. La periodista recogió el guante y le recordó un supuesto episodio anterior en el que, según su versión, el piloto había tenido una actitud poco amable: "¿Y el otro día? Ghosteó, eh".

"¿Cuándo ghosteé?", respondió Colapinto, sorprendido. "Sí, fuiste un poco antipático", insistió ella. "Siempre te respondo", retrucó el piloto. El intercambio continuó con un nuevo reproche de la cronista, quien sostuvo que en el último encuentro había tenido una mala experiencia con el argentino. "El otro día, chungo, pero no pasa nada", comentó.

"Cómo se quejan, eh", respondió Colapinto, antes de que la periodista le explicara que no le parecía justo que tuviera buena predisposición después de los triunfos y otra actitud en los momentos difíciles. Finalmente, el piloto cerró el intercambio con una frase: "Siempre de buen humor no está bueno". "Tienes razón", reconoció ella.