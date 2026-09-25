Por qué internaron a Daniel Osvaldo en terapia intensiva: está con pronóstico reservado

El exfutbolista de 40 años permanece internado en un hospital de Llavallol tras ser asistido por su hermana. Se encuentra en estado delicado.

Daniel Osvaldo se encuentra internado en terapia intensiva tras sufrir un derrame pleural derecho, por el cual previamente fue asistido por su hermana y luego por los médicos. El exjugador permanece con pronóstico reservado a la espera de la evolución de su cuadro.

El periodista Pepe Ochoa explicó en LAM el inconveniente de salud de Osvaldo, quien tiene 40 años: "Lo ingresaron en el hospital de Llavallol. Viene de años muy difíciles, sobre todo económicamente. No tiene prepaga. Su hermana lo encontró en su casa, venía de días sintiéndose muy mal porque tenía el pulmón lleno de pus y agua".

En tal sentido, se refirió al diagnóstico de Osvaldo y las medidas de los médicos. "Su hermana lo llevó al hospital de Llavallol y está internado en terapia intensiva. Le cortaron dos centímetros de cada pulmón. El diagnóstico es un derrame pleural derecho", expresó.

En tanto, advirtió sobre la complejidad del cuadro del exfutbolista de 40 años: "Algunos médicos me explicaron que esto se da por el deterioro del cuerpo y que lo causa la droga. Me dijeron que puede pasar porque la droga puede deteriorar el pulmón. Está muy delicado y aislado en terapia intensiva. La única persona cerca es su hermana. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado".

Daniel Osvaldo inició su carrera como futbolista profesional en Huracán, pero rápidamente se marchó al fútbol italiano donde vistió la camiseta de siete clubes, destacando sus pasos por Inter, Roma y Juventus. Aunque también fue figura en el Espanyol de Barcelona, militó en el Southampton de la Premier League y cumplió un breve paso por el Porto de Portugal. Entre medio, contabilizó más de diez presentaciones con la selección italiana, luego de haberse naturalizado como ciudadano de ese país.

Te puede interesar:La conmovedora despedida de una expareja del Negro González Oro: "Volá alto, negrito"

En 2015 tuvo una primera aparición en Boca, marcando su regreso al fútbol argentino tras una década. La breve estadía se interrumpió para jugar en Portugal y luego retornó en 2016, aunque la experiencia terminó en conflicto con el DT. Alejado del deporte profesional, el futbolista profundizó su faceta como cantante durante esos años y grabó una serie de discos con su banda de rocanrol Barrio Viejo.

Hace unos meses atrás, volvió a ser noticia tras una confesión que grabó y compartió en su Instagram que impactó y conmovió a muchos de sus seguidores. El ex futbolista decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental y la enfermedad por adicciones que estaba transitando.

El ex goleador publicó un video de casi 10 minutos en el que hizo una extensa explicación de la situación que estaba atravesando y por la que se ve afectado. “Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones”, dijo el ex atacante de Boca Juniors, donde reveló también su problema con las adicciones lo que lo llevó al final de su carrera como futbolista.

Osvaldo abandonó la práctica deportiva profesional en febrero del 2020, cuando tuvo sus últimas apariciones con la camiseta de Banfield antes de que se desatara la pandemia por coronavirus que frenó la actividad en todo el mundo.

Daniel Osvaldo y su faceta como músico

En 2015 cumplió su sueño de jugar en Boca y comenzó a conocerse su otra faceta: el rockero. Se retiró para dedicarse a la música, regresó a las canchas brevemente y volvió a colgar los botines para meterle a full a su banda: Barrio Viejo.

Formó la banda Barrio Viejo con amigos y comenzaron a grabar en Barcelona su primer disco, de nombre Liberación y lanzado en 2017. Dos años más tarde, en 2019, salió Un País con Buena Gente, su segundo lanzamiento. "Me gusta escribir sobre historias reales, no sé si autobiográficas. Me pudieron pasar a mí como a un amigo. Capaz inspirado en alguna historia que leí en un libro. O algo que esté pasando en la sociedad. Realidades", aseguró en una entrevista.