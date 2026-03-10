Cuál es el verdadero estado de salud de Eva de Dominici tras su operación Tras ser vista en silla de rudas al tomar el vuelo que la llevó nuevamente a Los Ángeles, donde vive, la actriz aclaró en qué consistió la cirugía que se hizo en Argentina y cuál fue la complicación. + Seguir en







La actriz llevó tranquilidad a los seguidores que se preocuparon al verla en silla de ruedas. Redes sociales

La actriz Eva de Dominici salió a llevar tranquilidad a sus seguidores tras someterse a una operación en medio de un gran hermetismo sobre su verdadero estado de salud. Las imágenes de la artista viajando al exterior en silla de ruedas llenaron de angustia a sus fanáticos.

La modelo, radicada en Los Ángeles, estuvo en Argentina para grabar una película y aprovechó para hacerse una cirugía, pero una complicación la obligó a volver a Estados Unidos sin estar recuperada del todo.

Según contó Fernanda Iglesias, la exmujer del productor español Eduardo Cruz se sometió a una mastopexia, intervención para reconstruir las mamas, y en el post operatorio contrajo una bronquitis.

De Dominici aclaró a la panelista de El Trece que "es algo privado" y agregó: "Tuve una intervención y salió todo bárbaro. Tuve una bronquitis que me dejó en reposo unos días, pero nada grave".

Eva de Dominici constancia médica Ante las versiones de la prensa del espectáculo, la mediática envió el certificado de la doctora que la trató donde consta que se encuentra de alta médica, que está autorizada para trasladarse en avión y que únicamente requiere de asistencia para cargar las valijas, debido a una limitación para realizar esfuerzos físicos.