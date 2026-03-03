Una reconocida pareja de actores de Hollywood se casó en secreto La noticia la contó el estilista de la artista en la alfombra roja de los The Actor Awards 2026 (ex SAG Awards) y contó que su vestido ya fue hecho y usado sin que se enterara nadie. + Seguir en







Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto.

Una de las parejas más reconocidas de Hollywood se casó en secreto, pero no fueron los protagonistas quienes contaron la noticia, sino que fue el estilista de la actriz quien contó en la alfombra roja de los The Actor Awards 2026 (ex SAG Awards) el que contó sobre el vestido que ya fue usado.

Se trata de Tom Holland y Zendaya. Law Roach sorprendió y contó ante las cámaras que la boda “ya ocurrió” y que el público vio nada de eso. Pero ante la pregunta de la prensa sobre si hablaba en serio o si bromeaba respecto a esa información contó que era “totalmente cierto”.

Sin embargo, ninguno de los protagonistas contó oficialmente si la noticia era cierta. Su perfil siempre fue reservado y no sorprendería que la noticia sea cierta, sino la novedad es que no se haya filtrado ningún tipo de información.

Desde que comenzaron a salir, no compartieron muchas imágenes juntos y poco se los vio. El compromiso fue anunciado hace un año y, si bien en redes sociales sospechaban que la celebración había pasado, no había ningún tipo de indicio.

Su historia comenzó en 2016 cuando se conocieron en el rodaje de Spider-Man: de regreso a casa, pero en 2021 confirmaron su romance de manera pública luego de años de rumores y especulaciones.

