Una leyenda del cine de Hollywood confirmó que le diagnosticaron una enfermedad terminal El actor confirmó la noticia a sus fanáticos mediante un emotivo mensaje donde aclaró que deberá cancelar convenciones y compromisos laborales. + Seguir en







Se trata del actor Bruce Campbell.

Bruce Campbell, el reconocido protagonista de "Evil Dead", confirmó en redes sociales que le diagnosticaron un tipo de cáncer "no curable". El actor compartió un posteo en redes sociales donde brindó detalles para sus fanáticos y seguidores, por el momento deberá cancelar convenciones y compromisos laborales.

"Hola amigos, en estos días, cuando alguien tiene un problema de salud, se lo llama una oportunidad, así que vamos a usar ese término: estoy teniendo una de esas. También se llama un tipo de cáncer que es tratable, no curable. Pido disculpas si esto es un shock — para mí también lo fue", explicó en su posteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GroovyBruce/status/2028628509128876473&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/xnBYzY4wsS — Bruce Campbell (@GroovyBruce) March 3, 2026 En esa línea añadió que no va contar más detalles sobre su salud pero que publica el comunicado porque sus "apariciones, convenciones y el trabajo en general deberán pasar a un segundo plano frente al tratamiento". El plan de Campbell es estar lo mejor posible de cara al estreno y la gira de su nueva película "Ernie & Emma".

"Hay varias convenciones este verano que voy a tener que cancelar. Lo lamento mucho. Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano", aseguró.

Campbell interpretó al personaje de Ash Williams en la película "Evil Dead" del director Sam Raimi en 1981, que luego se convirtió en una trilogía. En televisión protagonizó la serie "Ash vs. Evil Dead", "Expediente X", "Xena: la princesa guerrera", entre otros.

Embed - Ash vs Evil Dead | Season 2 Tease | STARZ