La drástica decisión de Ian Lucas tras el desplante de Evangelina Anderson que sorprendió a sus seguidores El influencer dio vuelta la página respecto a la participante de MasterChef, quien negó que haya existido un vínculo amoroso entre ellos, y lo demostró en sus redes sociales.







Según el infuencer la relación con la modelo fue genuina y privada. Redes sociales

Tras la desmentida del romance por parte de Evangelina Anderson, el participante de MasterChef Celebrity Ian Lucas decidió tomar distancia de la modelo, literalmente: se fue del país y rumbo a México, donde lo esperaban sus amigos y el trabajo en redes.

El youtuber armó las valijas y se fue a ver a su amigo Fede Vigevani, uno de los influencers más famosos de habla hispana, para grabar contenido junto a su equipo de trabajo, después de que la modelo negara su relación.

El escándalo empezó cuando Anderson fue a Cortá por Lozano, con la conducción de Verónica Lozano, en Telefe, y dijo que él era "un compañero de trabajo". También argumentó que la foto que se filtró, donde se los vio a los besos, fue por "insistencia" de sus compañeros del reality.

La respuesta de Ian no se hizo esperar: "Soy bueno, pero no boludo. Se dijeron cosas que no reflejaban lo que viví con esa persona", sentenció el cantante oriundo de Banfield, en la provincia de Buenos Aires.

El creador de contenido cambió el drama televisivo por el trabajo y la amistad, y los millones de seguidores no tardaron en dejar sus comentarios: "Te merecés a alguien que te valore"; "Ian, soy de Argentina y sé lo que pasaste, entonces te digo que eres una persona y que vas a cumplir tus sueños", destacaron los fanáticos en redes.