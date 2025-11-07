Se separó una de las actrices argentinas más famosas tras 8 años de relación En medio de rumores de infidelidad, la modelo confirmó que terminó su relación con el músico, con quien tuvo su primer hijo.







Se separó Eva De Dominici. Pexels

En medio de rumores de infidelidad con Lenny Kravitz, Eva de Dominici confirmó su separación del músico, hermano de Penélope Cruz, Eduardo Cruz, tras 8 años de relación y un hijo en común. La noticia sorprendió a sus fanáticos y, a pesar de que llevan tiempo alejados, no quiso hablar.

La relación había comenzado en 2018 y en 2019 decidieron ser padres de Cairo. Tuvieron una relación de perfil bajo y en los últimos meses aparecieron rumores de infidelidades y mensajes enigmáticos en redes sociales.

La actriz habló en LAM, pero no quiso explayarse: “No quiero hablar de mi familia ahora. Ay, perdón… después me veo hablando y parezco una boluda. Les mando un beso a todos”.

Eva de Dominici El músico estadounidense se presenta en el Movistar Arena. Redes Sociales La relación se desarrolló en Los Ángeles y llevó a que la protagonista de Patito Feo trabaje con Bruce Willis y Pedro Pascal, entre otros. Tuvo un papel destacado en la serie The Cleaning Lady y se mantuvo alejada de escándalos.

Sin embargo, la relación se vio contaminada por los rumores de infidelidad. “El enojo fue porque ella ocultó cosas… por ejemplo, la visita al hotel donde estaba Lenny”, contó el periodista Juan Etchegoyen en su momento.

