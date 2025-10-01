IR A
Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

La modelo estuvo como movilera en la alfombra roja de los Martín Fierro y se negó a hablar con una de las principales figuras.

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Redes sociales
La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
Esta información fue brindada por la panelista Angie Balbiani en el programa televisivo Puro Show, donde comenzó por expresar: "Zaira pidió no hacerle nota a un periodista de la misma casa. Dijo: 'Por favor, cuando me toque entrevistar, no quiero entrevistar a tal persona'". Así, sembró muchas dudas con respecto a la figura en cuestión y la dijo minutos después.

"Obvio que se puede decir. Zaira Nara pidió no entrevistar a Rodolfo Barili porque es la pareja de Lara Piro, que es abogada de Mauro Icardi", reveló Balbiani. De esta manera, todo se trata a una cuestión vinculada con el juicio de su hermana con el futbolista por la tenencia de Francesca e Isabella, sus sobrinas.

Lara Piro Rodolfo Barili Mauro Icardi
Lara Piro está casada con Rodolfo Barili y es la actual abogada de Mauro Icardi.

Y lo cierto es que Zaira Nara no habló con Rodolfo Barili durante los Martín Fierro 2025, consiguiendo así su objetivo de no mostrarse cerca de la abogada de Mauro Icardi. Por eso, se deberá esperar para conocer si esto repercutirá de alguna manera en la vida laboral de la modelo en Telefe.

Crecen los rumores de romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma

Zaira Nara aseguró recientemente estar soltera, tras su separación del polista Facundo Pieres, aunque los rumores sobre un nuevo romance con un conocido actor son cada vez más fuertes y este fin de semana aumentaron luego de que ambos fueron vistos juntos.

Zaira Nara
Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor.

