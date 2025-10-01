IR A
Mauro Icardi y la China Suárez, en la Justicia de Estambul: ¿Por qué el futbolista se presentó en un juzgado turco acompañado por la actriz?

Los medios turcos mostraron el momento en que el futbolista y la influencer llegaron al Palacio de Justicia.

El futbolista llegó acompañado de la influencer a realizar la entrevista psicológica ante la justicia.

El futbolista llegó acompañado de la influencer a realizar la entrevista psicológica ante la justicia.

El futbolista Mauro Icardi y su pareja, la modelo Eugenia "China" Suárez fueron este miércoles el Tribunal de Çalayan, en Estambul. El deportista llegó acompañado de la influencer al lugar donde tramita la causa judicial por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, con la empresaria Wanda Nara.

Ekol TV mostró un video donde se ve a la pareja de famosos entrando al Palacio de Justicia de Estambul, con el título: “La estrella del Galatasaray Mauro Icardi acudió a la corte con su amante China Suárez para reunirse con el psicólogo forense en el contexto del caso de la custodia de sus hijas”.

Icardi fue a una entrevista con un psicólogo forense, requerida en el expediente internacional en el que reclama que las menores regresen a Turquía, donde juega como delantero del Galatasaray.

En los medios turcos remarcaron que las niñas "no podrían llevar una vida sana" si permanecen bajo el cuidado de la mediática, teniendo en cuenta lo que sostuvo el propio Icardi: que su expareja “no podría cuidar de ellas” en las condiciones actuales.

¿Quién tiene la tenencia de las hijas de Wanda Nara?

Según la versión de la defensa de Icardi, las hijas residieron durante los dos años anteriores bajo el cuidado exclusivo de su padre en Turquía, y éste es el argumento que refuerza su reclamo de ver a las menores y mantener una relación constante, aún cuando la madre se encuentre fuera del país.

