Mauro Icardi y Leandro Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Los futbolistas volvieron a ser acusados de ser infieles y cada vez hay más dudas con respecto a sus relaciones con la China Suárez y Camila Galante.

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Télam

Télam
La China Suárez y Mauro Icardi compartieron fotos íntimas.
Mauro Icardi y la China Suárez compartieron fotos íntimas: "Mi lugar seguro..."

A través de un vivo de TikTok, fue Manuel Ibero quien se encargó de revelar esta noticia, es decir el exnovio de la ex-Gran Hermano Zoe Bogach. Para empezar, expresó: "Paredes y Zoe estuvieron pelotudeando en el boliche, y después no sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado... Después, Paredes le dice a Rosina que Zoe le encantaba y que era su debilidad".

En el último tiempo, Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron expuestos por diferentes mujeres, las cuales aseguraron que tuvieron distintos romances con ellos, algo que generó muchas dudas con respecto a sus relaciones actuales. Pero el más perjudicado aquí sería el futbolista de Boca Juniors, ya que él está casado y los rumores son cada vez más fuertes, por lo que quizá tenga una relación abierta con Camila Galante.

Ricky Montaner habría sido infiel a Stefi Roitman con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

El cantante venezolano Ricky Montaner quedó en boca de todos luego de la aparición de un video en el que supuestamente se ve a su esposa Stefi Roitman junto al actor uruguayo Nico Furtado en Madrid, pero ahora se viralizó una fuerte polémica vinculada a una infidelidad con una ex-Gran Hermano.

Ricky Montaner Stefi Roitman
Ricky Montaner y Stefi Roitman están casados desde 2022.

Ricky Montaner y Stefi Roitman están casados desde 2022.

