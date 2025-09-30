Mauro Icardi y Leandro Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Los futbolistas Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron acusados de tener un romance con una ex-Gran Hermano, algo que volvió a dejarlos mal parados luego de los recientes rumores sobre haberles sido infieles a la China Suárez y Camila Galante, sus parejas actuales.
A través de un vivo de TikTok, fue Manuel Ibero quien se encargó de revelar esta noticia, es decir el exnovio de la ex-Gran Hermano Zoe Bogach. Para empezar, expresó: "Paredes y Zoe estuvieron pelotudeando en el boliche, y después no sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado... Después, Paredes le dice a Rosina que Zoe le encantaba y que era su debilidad".
Y esto no fue lo único, sino que continuó: "De Icardi también hay... Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos que estaba con la China, que no podía hablar mucho pero le quería mostrar que era Icardi". Con todo esto, Ibero buscó dejar mal parada a su expareja, quien reveló que él le fue infiel en múltiples ocasiones y esto le significó quedar expuesto a las redes sociales.
En el último tiempo, Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron expuestos por diferentes mujeres, las cuales aseguraron que tuvieron distintos romances con ellos, algo que generó muchas dudas con respecto a sus relaciones actuales. Pero el más perjudicado aquí sería el futbolista de Boca Juniors, ya que él está casado y los rumores son cada vez más fuertes, por lo que quizá tenga una relación abierta con Camila Galante.
