Mauro Icardi y Leandro Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata Los futbolistas volvieron a ser acusados de ser infieles y cada vez hay más dudas con respecto a sus relaciones con la China Suárez y Camila Galante.







Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain. Télam

Los futbolistas Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron acusados de tener un romance con una ex-Gran Hermano, algo que volvió a dejarlos mal parados luego de los recientes rumores sobre haberles sido infieles a la China Suárez y Camila Galante, sus parejas actuales.

A través de un vivo de TikTok, fue Manuel Ibero quien se encargó de revelar esta noticia, es decir el exnovio de la ex-Gran Hermano Zoe Bogach. Para empezar, expresó: "Paredes y Zoe estuvieron pelotudeando en el boliche, y después no sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado... Después, Paredes le dice a Rosina que Zoe le encantaba y que era su debilidad".

Y esto no fue lo único, sino que continuó: "De Icardi también hay... Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos que estaba con la China, que no podía hablar mucho pero le quería mostrar que era Icardi". Con todo esto, Ibero buscó dejar mal parada a su expareja, quien reveló que él le fue infiel en múltiples ocasiones y esto le significó quedar expuesto a las redes sociales.

Embed El ex de zoe se tomó una semana para inventar esta historia de q ella estuvo con Paredes y Icardi pic.twitter.com/aKEULylyRQ — bad girl (@xcjlsj) September 29, 2025

En el último tiempo, Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron expuestos por diferentes mujeres, las cuales aseguraron que tuvieron distintos romances con ellos, algo que generó muchas dudas con respecto a sus relaciones actuales. Pero el más perjudicado aquí sería el futbolista de Boca Juniors, ya que él está casado y los rumores son cada vez más fuertes, por lo que quizá tenga una relación abierta con Camila Galante.