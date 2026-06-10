Wanda Nara estaría negociando con una famosa editorial para escribir su propia autobiografía y hablar de los capítulos más mediáticos de su vida. ¿Se avecina otro escandalo?
Según reveló un periodista durante un stream, la empresaria esta dispuesta a contar uno de los momentos más mediáticos de su vida.
Wanda Nara estaría negociando con una famosa editorial para escribir su propia autobiografía y hablar de los capítulos más mediáticos de su vida. ¿Se avecina otro escandalo?
Santiago Sposato en el stream Ya fue todo aseguró que Penguin Random House le ofreció un contrato millonario para editar un libro que hable sobre su vida. "Le acercaron la oferta. Es una de las editoriales más importantes pero todavía no sé si lo firmó. Le dieron 25 mil dólares como anticipo que luego se irá descontando de las ganancias", detalló, dejando a toda la mesa atónita.
Si bien todavía no trascendió qué etapa de su vida abordará el libro, todo indica que estará centrado en los momentos más mediáticos de la conductora. De hecho, ya se filtró el posible título: “Mi versión de la historia”, “no sabemos si hablará de Italia, de Turquía o de qué”, deslizaron en el programa.
La actriz ya incursionó en la literatura. En 2017, escribió un libro dedicado al publico infantil que se llamó, Campeones en la cancha y en la vida. En este libro, Wanda intenta narrar la historia de quien por entonces era su marido, Mauro Icardi, y la vida de sus dos hijas, en un relato pensado para el público infantil de Italia.
La obra busca transmitir valores como el esfuerzo, la dedicación y el compromiso, reforzando la idea de que los sueños pueden alcanzarse con trabajo y perseverancia.