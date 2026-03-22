Continúa la guerra entre Danelik y Mavinga en Gran Hermano: la batalla de rap que dejó sin palabras a los hermanitos

Las dos participantes habían tenido un duro cruce en la cocina en los primeros días de convivencia, pero parece que la disputa entre ambas no tiene fin.

En la última fiesta, Mavinga y Danelik se sacaron chispas y agrandaron más tensión a la casa

Durante la última fiesta de Gran Hermano , se vivió un momento de mucha tensión cuando, durante una batalla de rap, Danelik y Mavinga se tiraron unas barras cargadas de munición pesada. Lo que comenzó como un juego dejó con la boca abierta a todos.

La relación entre ambas no viene bien desde los primeros días de convivencia, cuando ambas tuvieron su primer cruce en la cocina a los gritos delante del resto de los participantes, luego que la tucumana intentara ayudar a sus compañeros para continuar cocinando para la cena para todos, pero la oriunda del Congo no se tomó bien su aparición y reaccionó enfurecida, sacando viejas discusiones y vínculos dentro del reality.

Ahora, parece que ese momento no quedó en el olvido y aprovecharon para seguir pinchándose durante el enfrentamiento a una batalla con micrófono de por medio: Danelik no se guardó nada y lanzó rimas que apuntaron directamente a Mavinga, quien no pareció tomarlo muy bien y respondió con contundencia .

“Danelik, tengo un par de cosas que decirte: tenés mucha soledad , porque se te ve bien atrás de todos los grupos, a ser marioneta de otro. Estás todo el día con la cabeza, parece una anaconda buscando información ”, lanzó la congoleña, sacándole la sonrisa a su contrincante.

Sin pelos en la lengua, la tucumana tampoco perdonó y contraatacó: “Vos le agradeces a tu familia por la tele y de seguro no te ven ni por las redes. ¿Qué pasó? Sonó mi teléfono. ¿Quién era? Tu marido, a quien le decía y le agradeces y seguramente está en la cama con otra la vas a ver”.

La discusión continuó en la habitación, pero Daniela e incluso Zilli le advirtieron a la rubio que “el juego ya terminó”, y esta se enojó al considerar que “están ardidas porque les di sus verdades en la cara”.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca

Santiago del Moro habló sobre el futuro de Andrea del Boca en Gran Hermano y reveló cuándo regresará a la casa finalmente. El conductor utilizó sus redes sociales para responder las consultas de los seguidores tras la salida de la actriz por un cuadro de presión alta y, según remarcó, la decisión depende de los médicos.

"Amigos, a los que preguntan por Andrea les cuento que su vuelta a la casa depende del alta médica; en caso contrario, en su lugar ingresará un reemplazo", informó el líder del ciclo. Estas palabras aclararon el panorama de incertidumbre que rodea a la edición Generación Dorada del programa de Telefe.

La protagonista de exitosas telenovelas debió abandonar el juego el pasado miércoles para realizarse diversos estudios clínicos de control obligatorio. Desde el inicio de la competencia, la artista manifestó distintos malestares físicos que encendieron las alarmas de sus compañeros y la producción. Ahora, los profesionales de la salud definirán si es factible su retorno.