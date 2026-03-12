IR A
Caos en Gran Hermano: la drástica decisión de la familia de Mavinga contra Carmiña por los dichos por racismo

Tras el fuerte descargo en las redes sociales para pedir la solicitud, ahora el marido de la participante, Damián, reveló que no dejará pasar los dichos de la participante de Paraguay. “Esto va más allá del juego”, señaló.

El marido de Mavinga aseguró que llevará el caso a la justicia: "Me contacté con un abogado".

La casa de Gran Hermano vivió en las últimas horas un gran sacudón tras un acto de racismo por parte de Carmiña a Mavinga y que terminó con le expulsión de la hermanita proveniente de la comunicadora. Ahora, fuera de la casa, la familia de la nacida en el Congo anunció una drástica decisión contra la reciente eliminada.

Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa
En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), Damián, esposo de Mavinga, no solo expuso su indignación, sino que además, adelantó que llevará el caso a la justicia. “Sinceramente no podía caer, no me entraba en la cabeza que semejante barbaridad se haya dicho en un espacio tan masivo. Estoy indignadísimo”, sostuvo y agregó: “Enseguida, ni bien vi esas imágenes, me contacté con un abogado amigo. Hoy vamos a hacer una presentación porque esto, esto va más allá del juego. Esto no es juego”.

Explayándose un poco más en su accionar, el hombre ratificó que habló con un abogado y horas más tarde harán la denuncia penal: “Acá es un tema no solo por mi mujer, que no, que ella pobre ignora totalmente lo que dijo, porque incluso la despidió con un abrazo. Yo creo que si ella hubiera visto las imágenes, hubiera visto el tape hubiera explotado la casa. Volaba la casa por los aires”.

Respecto a cómo considera que su esposa reaccionará al ver los comentarios racistas, Damián prefirió no dar opinión al considerar que “seguramente pase mucho tiempo y va a salir abrumada con una cuestión a la que no está acostumbrada”, sin embargo, indicó que cree que “tenga una charla frente a frente y le va a poner los puntos”.

El descargo de Mavinga en el stream tras la expulsión de Carmiña en Gran Hermano

Tras la expulsión de Carmiña de Gran Hermano, Mavinga tuvo una actitud pacífica y sorprendida al enterarse de lo que había sucedido. Cuando su compañera se estaba retirando, solo atinó a preguntarle sobre su actitud.

“Por qué dijiste eso, si no nunca te hice nada”, fue el reclamo y ya sin su presencia, se la vio en shock y triste. Este jueves, ya con varias horas pasadas las repercusiones, la radicada en La Plata hizo un fuerte descargo al respecto.

Hablándole a Carmiña aseguró que “no sé lo que dijiste, pero solamente pido que no sea algo que pueda shokear a mis hijas porque una de ellas es preadolescente”. En esa línea, agregó: “Les quiero decir a mis hijas que mamá está bien, ustedes saben quién es mamá. Como les dije antes de entrar acá se van a hablar un montón de cosas, pero ustedes no se los tiene que tomar a pecho porque mamá es una leona”.

