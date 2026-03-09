IR A
Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

La discusión comenzó cuando la oriunda del Congo acusó a la tucumana de ser amiga de Solange y luego todo escaló aún más cuando chocaron con el poder en la cocina.

Mavinga arremetió contra Danelik: "Sos una perra"

La casa de Gran Hermano está cada día más que arde, y Danelik Galazan y Jenny Mavinga, protagonizaron una fuerte pelea en las últimas horas, donde ambas mujeres estuvieron a los gritos en la cocina delante del resto de los participantes.

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.
Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

La discusión comenzó cuando la tucumana intentó ayudar a sus compañeros para continuar cocinando para la cena para todos, pero la oriunda del Congo no se tomó bien su aparición y reaccionó enfurecida sacando viejas discusiones y vínculos dentro del reality.

Jenny comenzó a recriminarle que era amiga de Solange, aunque ambas negaban la supuesta amistad entre ellas. “Que hable con ella no quiere decir que sea su amiga”, intentaba explicar Danelik al tiempo que Sol, a la distancia se reía y gesticulaba diciendo que no.

Pero, todo empeoró cuando decidió llamar a la tucumana “perra”: “Sos una perra, quieres ser el perro de cualquier persona acá dentro de la casa, porque nadie te quiere”. “No la quiero en la cocina, no peleo con la perra, no peleo con gaugaugau, con gente de cabeza peleo”, estalló mientras se retiraba de la cocina.

“Y si nadie me quiere, cuál es el problema”, replicó, mientras Jenny respondía a sus otros compañeros que intentaron intervenir para apaciguar las aguas: “No quiero verla acá. Cuando tuvo que venir a cocinar no quiso y ahora para qué se mete a la cocina”.

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

Este lunes llega la segunda gala de eliminación en Gran Hermano, pero con una particularidad: debuta la Placa Planta, un sistema que apunta contra los que son considerados con menos participación en el juego.

La inclusión de esta nueva determinación fue pensada como una herramienta adicional dentro del formato para exponer a los jugadores y que cambiará por completo la instancia y estrategias de juego en esta nueva edición.

Esta semana son siete los jugadores que quedaron nominados: Catalina “Titi” Tcheraski, Cinzia Francsichello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera. En tanto, Yospi y Juanicar lograron salir de la nominación y, por ahora, siguen en competencia.

En los números más recientes, posiciona a la venezolana Cinzia Francsichello como la menos votadas para abandonar el juego, con apenas el 8,6%. Casi en esa misma línea, pero con dos puntos más aparece el nombre de Martín Rodríguez, que registra un 10%, perseguido por Nazareno Pompei, que alcanza el 17,4%.

Sin embargo, ya entre los más apuntados pero con poco peligro ya está el nombre de Eduardo Carrera, que suma cerca del 23,1% de los votos, y Catalina “Titi” Tcheraski, con un 26,2%. Mientras que la mayor cantidad de votos negativos se centra entre Tomás “Tomy” Riguera con un 53,7% y Franco Zunino que cosecha 50,9%. ¿Quién será el segundo en despedirse de esta Generación Dorada?

