A lo Martín Pepa: Danelik tuvo un tremendo error en la compra semanal de Gran Hermano Luego de haber obtenido el total del dinero debido a la miniobra de teatro, la tucumana fue la encargada de ir al supermercado para los víveres. Por ese error, no logró anotar otros alimentos fundamentales para los participantes.







Danelik hizo la compra semanal y encargó casi 40 kilos de morrones

Danelik fue la encargada de hacer la compra semanal luego de haber logrado el 100% del presupuesto tras recrear una escena de una película adaptada en una mini obra de teatro. Sin embargo, tuvo un insólito error, lo que despertó el viejo recuerdo de Martín Pepa, quien compró 15 kilos de lechuga. ¿Qué hizo la tucumana?

Los participantes de la casa habían logrado obtener más de 3 millones de pesos para ir al súper y stokearse de alimentos, luego de haber recreado en una mini obra de teatro la icónica escena de la película que protagoniza Andrea Del Boca en 100 veces no debo, y en el armado de la lista de alimentos, no tuvo noción de las cantidades.

Durante la elección de víveres, Danelik quiso encargar 20 morrones rojos y otros 20 amarillos, pero no se dio cuenta de que al escribir “unidad” no correspondía a la verdura individual, sino a una bolsa con cinco unidades cada una. Por lo tanto, terminó pidiendo casi 40 kilos de morrones.

El error recién quedó en evidencia cuando los carritos con la compra ingresaron a la casa y los participantes comenzaron a revisar los productos generando dudas. “Me pasé con las cantidades”, le reconoció la hermanita cuando hablaba con Cinzia y agregó: “Yo anoté mucho. Pasa que me pasé con las cantidades, pifié en las cantidades".

En ese momento, Manuel revisó la lista y preguntó: “¿El morrón te lo tomó por unidad o por kilo?”. En el papel escrito a mano figuraba “20 unidades”, pero aparentemente en la tablet del sistema de compras cada unidad correspondía a una bolsa de cinco. La situación generó bromas, quejas y sorpresa dentro de la casa, pero rápidamente intentaron buscar una solución para el consumo.