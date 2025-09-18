Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Angustiada, la hermana del exparticipante de Gran Hermano se disculpó, pero dejó en clara su postura sobre la situación familiar que atraviesan tras el fuerte accidente. "Todos unidos", remarcó.

La familia de Thiago Medina está pasando por momentos de mucha tensión por la evolución de su salud y tras recibir un nuevo parte médico. En declaraciones a la prensa, Camilota, la hermana del ex – Gran Hermano, tuvo un tenso cruce con la periodista, Analía Franchín.

La panelista de A la Barbarossa (Telefe) le preguntó por la relación con Daniela Celis, expareja y mamá de las gemelas de su hermano. Ofendida, participante de Cuestión de Peso consideró “una falta de respeto” la pregunta .

“Ayer hablamos con la hermana de Dani, con Mara, y nos contó que Daniela solo pudo ver una vez a Thiago, que eso lo maneja tu papá. ¿Está todo bien con Daniela?”, preguntó Analía a Camilota, quien respondió con contundencia: “ Con mucho dolor y con una mano en el corazón te digo que no se pregunta eso. Está todo bien. Acá necesitamos estar unidos como familia. No necesitamos chusmerío. Tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo ”.

“ No es el momento que hagas esa pregunta , y está todo bien con Dani. Estamos más unidos que nunca”, agregó Camila Deniz entre llantos y angustia. Con cara de sorprendida por la situación, la comunicadora le pidió disculpas y reconoció que no era la intención lastimarlos.

La influencer, quien estaba acompañada por uno de sus hermanos, abandonó el móvil entre lágrimas y tristeza

Escalofriante revelación sobre la salud de Thiago Medina: "El cuerpo no lo resistiría..."

El nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina dejó mucha preocupación, ya que se conoció una escalofriante realidad vinculado al futuro del ex-Gran Hermano y hay incertidumbre con su futuro en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Durante una nueva emisión del programa televisivo Intrusos, fue el conductor Adrián Pallares quien lanzó la escalofriante revelación sobre Thiago. "Tiene que mejorar. Si mejora, sería recién operado en colaboración de dos hospitales. Obvio, no hay posibilidad de traslado porque el cuerpo no lo resistiría", expresó en un primer lugar.

Pero eso no fue lo único, sino que se sumó a la cadena de oración de la familia de Medina: "Hay que decirlo. También un poco de fiebre en ese cuerpo, con lo cual también es complicado. Son horas difíciles. Hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago". Todo este escenario generó mucha angustia en redes sociales y se desconoce cómo seguirá la salud del joven de 22 años.