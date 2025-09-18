18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Angustiada, la hermana del exparticipante de Gran Hermano se disculpó, pero dejó en clara su postura sobre la situación familiar que atraviesan tras el fuerte accidente. "Todos unidos", remarcó.

Por
Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas
Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

La familia de Thiago Medina está pasando por momentos de mucha tensión por la evolución de su salud y tras recibir un nuevo parte médico. En declaraciones a la prensa, Camilota, la hermana del ex – Gran Hermano, tuvo un tenso cruce con la periodista, Analía Franchín.

Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.
Te puede interesar:

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

La panelista de A la Barbarossa (Telefe) le preguntó por la relación con Daniela Celis, expareja y mamá de las gemelas de su hermano. Ofendida, participante de Cuestión de Peso consideró “una falta de respeto” la pregunta.

“Ayer hablamos con la hermana de Dani, con Mara, y nos contó que Daniela solo pudo ver una vez a Thiago, que eso lo maneja tu papá. ¿Está todo bien con Daniela?”, preguntó Analía a Camilota, quien respondió con contundencia: “Con mucho dolor y con una mano en el corazón te digo que no se pregunta eso. Está todo bien. Acá necesitamos estar unidos como familia. No necesitamos chusmerío. Tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo”.

No es el momento que hagas esa pregunta, y está todo bien con Dani. Estamos más unidos que nunca”, agregó Camila Deniz entre llantos y angustia. Con cara de sorprendida por la situación, la comunicadora le pidió disculpas y reconoció que no era la intención lastimarlos.

La influencer, quien estaba acompañada por uno de sus hermanos, abandonó el móvil entre lágrimas y tristeza

Embed

Escalofriante revelación sobre la salud de Thiago Medina: "El cuerpo no lo resistiría..."

El nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina dejó mucha preocupación, ya que se conoció una escalofriante realidad vinculado al futuro del ex-Gran Hermano y hay incertidumbre con su futuro en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Durante una nueva emisión del programa televisivo Intrusos, fue el conductor Adrián Pallares quien lanzó la escalofriante revelación sobre Thiago. "Tiene que mejorar. Si mejora, sería recién operado en colaboración de dos hospitales. Obvio, no hay posibilidad de traslado porque el cuerpo no lo resistiría", expresó en un primer lugar.

Pero eso no fue lo único, sino que se sumó a la cadena de oración de la familia de Medina: "Hay que decirlo. También un poco de fiebre en ese cuerpo, con lo cual también es complicado. Son horas difíciles. Hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago". Todo este escenario generó mucha angustia en redes sociales y se desconoce cómo seguirá la salud del joven de 22 años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gran Hermano Generación Dorada será la nueva edición del reality show.

Vuelve Gran Hermano: Telefe renovó el contrato por 5 años y confirmó su fecha de estreno

Ángel De Brito quedó en evidencia tras el cruce de Momi Giardina.

Ángel De Brito fue desmentido: Momi Giardina se queda en MasterChef Celebrity

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
play

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Según los primeros testigos el joven llevaba casco y el automovilista habría hecho una mala maniobra.

Thiago Medina lucha por su vida: publicaron las imágenes del auto que lo chocó

Rating Cero

Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Además, el vínculo entre Wanda y Martín Migueles parece consolidarse día a día, ya que ambos comparten momentos en redes sociales que muestran complicidad y disfrute mutuo

Ya no lo esconde: quién es la nueva pareja de Wanda Nara

El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio

El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio sobre la salud de Thiago Medina: "A veces no imaginamos..."

Marvel resucitará a un personaje clave.

Marvel resucitará a un personaje clave para una miniserie en 2026

La hija de Sergio Denis recordó a su padre tras la caída de Catherine Fulop.

La hija de Sergio Denis recordó a su padre tras la caída de Catherine Fulop: "La herida no cierra"

últimas noticias

El peronismo prepara una marcha a 100 días de la condena a Cristina Kirchner

El peronismo marchará este sábado en respaldo a Cristina a 100 días de su detención

Hace 12 minutos
Según cálculos de las FDI, al menos 400.000 palestinos abandonaron Gaza.

Crisis humanitaria: miles de palestinos abandonan Ciudad de Gaza para huir de la ofensiva israelí

Hace 18 minutos
Ferrari, Mercedes y Red Bull también se mostraron felices por la presencia del gato.

Un gato revolucionó a la Fórmula 1: llamó la atención de pilotos y equipos en el Gran Premio de Azerbaiyán

Hace 30 minutos
Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

Hace 46 minutos
Gracias a los avances de la ciencia, se logró explicar la desaparición del campo magnético de la Luna.

Hallazgo sorprendente: descubrieron qué hay en el interior de la Luna

Hace 46 minutos