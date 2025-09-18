Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

La exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig, confirmó que le realizó una denuncia a la panelista de LAM, Yanina Latorre, luego de que esta la señale como “corrupta” en diferentes momentos mientras estaba en pareja con el exintendente Walter Festa de Moreno. “Tomé esa decisión porque me cansé, lo único que puedo decir es que me cansé de que me difamen”, disparó.

Al igual que realizó Eugenia China Suárez, decidió ir a la Justicia para que la conductora no la acuse públicamente. “ Me daño un montón en lo laboral, quieras o no. Recibí muchos mensajes porque hay mucha gente que le cree. Yo sé la persona que soy, yo sé lo que tengo, sé todo lo que pasé. Creo que ya es una maldad muy grande y me cansé. Realmente me cansé”, expresó.

Y enfatizó: “Son cosas tremendas, muy fuertes, muy feas, entonces dije ‘basta, ya está’, ¿por qué me tengo que estar bancando todo esto? Si yo laburo, hago mi vida, no molesto a nadie".

Fue entonces que reflexionó: “Si vos me preguntás por qué tanto odio y bronca va a ser una persona, a una mujer, no lo sé. Yo tengo una hija que escucha todas esas cosas, que tiene 14 años, que hablen de mí así, de esa forma”.

“Le presenté mi recibo del sueldo, pero en LAM nunca nunca lo pasaron. También presenté la renuncia antes de entrar a Gran Hermano y decían que yo seguía trabajando, nunca la pasaron. Entonces ya es algo personal, no me preguntes por qué tanto di bronca. Siento ensañamiento”, concluyó.

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina: "No le respondí"

En medio de la difícil situación que atraviesa Thiago Medina, su excompañera de Gran Hermano, Romina Uhrig, contó que tuvo contacto con su amigo durante la noche del accidente que sufrió sobre la Ruta 7 de Moreno y reveló el último mensaje que recibió, pero que no pudo contestar.

El influencer se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega desde el día en el que sufrió el choque mientras circulaba en su moto. Según la familia, el último parte médico indicó que el joven tuvo fiebre y que tuvieron que cambiarle los antibióticos.

Uhrig, compañera y amiga personal, contó en A la Barbarosa: “Fue horrible, porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’. Y yo no le respondí porque estaba manejando, y me quedó esa sensación fea de no responder”.

Romina Thiago Redes sociales

Fue entonces que relató el momento: “Yo estaba en clase virtual y ahí cuando veo el mensaje que decía: ‘Hola, Romina, nos comunicamos desde el hospital de Moreno, queríamos avisarte que Thiago tuvo un accidente’. La llamé a Dani, ella tampoco caía. Creo que caí recién ayer cuando fui al hospital, uno lo hace de a poquito. Estaba llorando y la llamé a Camilota, que todavía no sabía. Y ahí le comenté lo que había pasado”.

“La verdad que después de ver el choque que tuvo es superfuerte. Lo bueno es, como dicen los médicos, que no empeoró para nada, pero sí le están bajando la dosis. Eso es buenísimo”, concluyó.