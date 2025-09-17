IR A
IR A

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

Tras sus consagraciones en el reality show de Telefe, los exhermanitos recibieron una sorpresiva propuesta laboral.

Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Redes sociales

La productora The Eleven Hub anunció el lanzamiento de una serie con dos campeones de Gran Hermano Argentina y sorprendió a todos en redes sociales, ya que se trata de un formato nunca antes visto y que se estrenará antes del 2026.

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente de moto que sufrió el viernes.
Te puede interesar:

Nuevo parte médico de Thiago Medina: tuvo fiebre y evalúan volver a operarlo

A través de su cuenta de Instagram, The Eleven Hub, la cual se describe a sí misma como una productora pionera en la creación de microseries en formato vertical en Argentina, reveló: "¡La espera terminó! El Hotel de los Secretos. 40 episodios, serie vertical". De esta manera, generaron mucha ilusión entre los fanáticos de Gran Hermano, ya que se trata del regreso de dos campeones.

Así, sin más misterio, confirmaron los protagonistas: "Con Marcos Ginocchio, Luz Tito, Santiago "Tato" Algorta y Martina Pereyra. Diciembre 2025". Con esto, traerán de regreso a tres participantes de la última edición del reality show, además del campeón de la primera entrega de Telefe con la conducción de Santiago del Moro.

Gran Hermano serie Marcos Tato
Marcos y Tato protagonizarán una nueva serie.

Marcos y Tato protagonizarán una nueva serie.

Por otro lado, en una publicación anterior, la productora sorprendió con su particular elección de hashtags, ya que escribieron "#luziago" y "#martiago", un claro guiño a lo que fueron las dos historias románticas de Tato Algorta en la casa de Gran Hermano 2024-25. Esto podría dar a entender que quizá aprovechen esta situación en la serie.

Embed - THE ELEVEN on Instagram: " Confirmado: no era una fake news. Ellos ya están adentro @tatoalgorta @pereyramar_ @luz_tito #tatoalgorta #luziago #martiago #martupereyra #luztito #gh"
View this post on Instagram

A post shared by THE ELEVEN (@theelevenhub)

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

El canal Telefe decidió volver a modificar su programación y La Voz Argentina sufrió una nueva reducción de horarios, ya que por las próximas semanas tan solo estará en televisión tres días de los siete disponibles y esto generó un fuerte escándalo en redes sociales contra la decisión.

La Voz Argentina 2025
La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Medina sufrió un duro accidente mientras manejaba su moto el pasado viernes.
play

Apareció el hombre que chocó contra Thiago Medina: "Está muy nervioso, se siente culpable"

Daniela agradeció el apoyo de familiares y amigos durante la internación de Thiago.

Daniela Celis fue a Luján para pedir por Thiago Medina y dejó una preocupante advertencia: "Días difíciles"

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina.

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina: "No le respondí"

el conmovedor mensaje de julieta poggio tras el accidente de thiago medina: me acuesto...

El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: "Me acuesto..."

Gran Hermano Generación Dorada será la nueva edición del reality show.

Vuelve Gran Hermano: Telefe renovó el contrato por 5 años y confirmó su fecha de estreno

El exparticipante de GH quedó tendido en la vereda prodducto del impacto.

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, dieron detalles del auto involucrado en el choque: "No estaría habilitado"

últimas noticias

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Hace 5 minutos
El Senado se prepara para sesionar.

Emergencia pediátrica y financiamiento universitario: tras el rechazo al veto en Diputados, cómo seguirá el trámite el Senado

Hace 14 minutos
El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Hace 44 minutos
Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Hace 54 minutos
Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

Hace 1 hora