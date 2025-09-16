Vuelve Gran Hermano: Telefe renovó el contrato por 5 años y confirmó su fecha de estreno

El programa Gran Hermano vuelve al canal Telefe luego de varios meses desde la finalización de la última edición y se anticiparon múltiples novedades sobre lo que será Generación Dorada, la nueva entrega del reality show que contará con la presencia de varios participantes famosos.
En diálogo con LAM, el conductor Santiago del Moro fue quien se encargó de revelar las novedades del reality show. "Yo tengo un contrato, que ahora se renueva y lo voy a hacer por 5 años más. Por el momento es hacer Generación Dorada, el mismo día del Martín Fierro lo oficializamos, es decir en 15 días le ponemos fecha a Gran Hermano", comenzó por confesar.
Luego, hizo referencia a los debates: "A lo mejor tiramos algo más también... Hay cosas que estamos resolviendo en estos días. El panel siempre se renueva, pero los clásicos van a seguir. Eugenia y Tato van a formar parte. Se necesita mucha gente". Con esto, recordó que los dos participantes de la última edición estarán presentes en las noches de gala.
Es importante recordar que, tal cual expresó Del Moro, el lunes 29 de septiembre se entregarán los Martín Fierro de televisión y por la pantalla de Telefe. De esta manera, allí se conocerán múltiples detalles sobre el regreso de Gran Hermano y esto será clave para el futuro del rating en los demás canales, ya que la superioridad es absoluta.
La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión
El canal Telefe decidió volver a modificar su programación y La Voz Argentina sufrió una nueva reducción de horarios, ya que por las próximas semanas tan solo estará en televisión tres días de los siete disponibles y esto generó un fuerte escándalo en redes sociales contra la decisión.
La Voz Argentina 2025
La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.
Redes sociales