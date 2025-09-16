IR A
Vuelve Gran Hermano: Telefe renovó el contrato por 5 años y confirmó su fecha de estreno

El reality show regresará a la televisión luego de lo que fue la edición 2024-25 y será turno de Generación Dorada.

Gran Hermano Generación Dorada será la nueva edición del reality show.

Captura Telefe
En diálogo con LAM, el conductor Santiago del Moro fue quien se encargó de revelar las novedades del reality show. "Yo tengo un contrato, que ahora se renueva y lo voy a hacer por 5 años más. Por el momento es hacer Generación Dorada, el mismo día del Martín Fierro lo oficializamos, es decir en 15 días le ponemos fecha a Gran Hermano", comenzó por confesar.

Luego, hizo referencia a los debates: "A lo mejor tiramos algo más también... Hay cosas que estamos resolviendo en estos días. El panel siempre se renueva, pero los clásicos van a seguir. Eugenia y Tato van a formar parte. Se necesita mucha gente". Con esto, recordó que los dos participantes de la última edición estarán presentes en las noches de gala.

Es importante recordar que, tal cual expresó Del Moro, el lunes 29 de septiembre se entregarán los Martín Fierro de televisión y por la pantalla de Telefe. De esta manera, allí se conocerán múltiples detalles sobre el regreso de Gran Hermano y esto será clave para el futuro del rating en los demás canales, ya que la superioridad es absoluta.

