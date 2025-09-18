18 de septiembre de 2025 Inicio
Ya no lo esconde: quién es la nueva pareja de Wanda Nara

La empresaria y su nueva pareja volvieron a Buenos Aires luego de unas vacaciones que generaron gran repercusión.

Además, el vínculo entre Wanda y Martín Migueles parece consolidarse día a día, ya que ambos comparten momentos en redes sociales que muestran complicidad y disfrute mutuo

Wanda Nara disfrutó de unos días de descanso en Punta del Este junto a su nueva pareja, Martín Migueles. Durante el viaje, la conductora de televisión compartió varias publicaciones en sus redes sociales, mostrando a sus seguidores momentos de sus vacaciones. Las imágenes y videos incluían asados preparados por Migueles y escenas de relajación junto a la pileta.

Cada publicación de la pareja generó una gran cantidad de comentarios, despertando interés entre sus seguidores y la prensa del corazón. Las fotos y videos publicados por Wanda no solo confirmaron su relación con Migueles, sino que también alimentaron especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Con estas publicaciones, Wanda Nara volvió a mostrar su habilidad para manejar su vida personal en el ojo público. El viaje a Punta del Este junto a Martín Migueles se convirtió en tema de conversación, y las imágenes sirvieron para reflejar la nueva etapa sentimental que está viviendo.

Con quién está en pareja Wanda Nara

Wanda Nara atraviesa una nueva etapa sentimental. Tras meses de rumores y especulaciones, la conductora hizo pública su relación con Martín Migueles, hombre vinculado como socio de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.

La relación se mostró más evidente cuando Wanda compartió en sus redes sociales imágenes de un viaje conjunto a Punta del Este, Uruguay. Durante esta escapada, la pareja fue vista en el aeropuerto y a bordo de un ferry, reflejando una cercanía que confirmó el nuevo vínculo.

En las publicaciones de Wanda en Instagram, Migueles aparecía preparando un asado, gesto que reflejó la intimidad y el ambiente relajado de sus vacaciones. Las fotos generaron numerosas reacciones y comentarios por parte de los seguidores de la empresaria.

Fuentes periodísticas indicaron que la pareja se conoció a través de amigos en común en el barrio de Nordelta, donde ambos residen. Los encuentros en "asaditos" marcaron el inicio de su relación, agregando un detalle cotidiano a la vida mediática de Wanda.

En un principio, Wanda negó los rumores de romance, refiriéndose a Migueles como su "entrenador personal". Sin embargo, las imágenes y videos compartidos en redes, mostrando cercanía entre ambos, sugirieron lo contrario.

La confirmación del romance con Migueles ocurre en un contexto en el que se comentaba una relación previa con el cantante L-Gante, lo que hace que esta nueva etapa de Wanda genere aún más interés en medios y redes sociales.

Con este blanqueo de su relación, Wanda Nara se mantiene como una de las figuras más seguidas y mediáticas del espectáculo argentino, y su vida personal continúa generando interés y debate entre el público y la prensa del corazón.

Además, el vínculo entre Wanda y Martín Migueles parece consolidarse día a día, ya que ambos comparten momentos en redes sociales que muestran complicidad y disfrute mutuo. Esta visibilidad refuerza la percepción de que la relación no es solo un romance pasajero, sino una etapa estable que Wanda integra de manera natural en su vida pública.

