El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio sobre la salud de Thiago Medina: "A veces no imaginamos..."

El ganador de Gran Hermano 2022 pidió cadena de oración para la recuperación de su amigo y compañero del reality. En el posteo escribió que quiere enviar fuerzas a un “buen padre y buen hermano”.

El campeón de la edición de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, tiene una gran relación con Thiago Medina , el participante de la misma edición que sufrió un accidente en Moreno cuando circulaba en su moto, y pidió a través de las redes sociales una cadena de oración para pedir por él .

Medina continúa internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, según el último parte médico que publicaron en la jornada del miércoles. El ganador del reality 2022 publicó una foto del exparticipante del reality en la que está con sus dos hijas.

“Buen padre, buen hermano y buen amigo”, escribió en la historia y agregó: “ Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos" .

El mensaje fue en la misma línea de lo que subió Camilota, la hermana, en una historia: “ A las 21 nos unimos todos con Thiago Agustín Medina. Los invitamos a que todos prendan una velita y pidan por él. Para que salga de esta pesadilla que le tocó vivir, tiene todo una familia, amigos y sobre todo dos hermosas bebas que lo esperan”.

En el último parte médico, Daniela Celis indicó: “Como ya es de público conocimiento, las últimas 24 horas presentó nuevos registros febriles, se realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable, Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días".

La hermana melliza de Thiago Medina, tras descompensarse en el hospital: cómo continúa su estado de salud

Mientras Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras sufrir un violento accidente con su moto, su familia permanece en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, a la espera de novedades. Sin embargo, su hermana melliza, Brisa Medina, se descompensó en una de sus visitas y generó la preocupación de sus seguidores. ¿Qué pasó?

Las novedades sobre el estado de salud de Thiago están a cargo de sus familiares más cercanos, entre ellos Daniela Celis, su expareja, Camila, su hermana mayor, y Brisa, melliza del exGH. Todos ellos se acercan diariamente al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno para poder acompañar al joven.

Posteo hermana melliza Thiago Medina 18-9-25 Captura de la historia de Instagram @camioficial94

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que Brisa, se descompensó cuando estaba en el hospital, tras recibir una actualización de su hermano. Esta situación generó preocupación porque la joven se encuentra cursando un embarazo.

A raíz de esto, sus seguidores se preocuparon por el estado de salud de Brisa y, horas después, su hermana Camila subió en redes sociales un video para mostrar cómo se encontraba la joven y traer tranquilidad. "La embarazada quería comer algo dulce", se escucha decir a Camila, mientras enfoca a su hermana sonriendo.