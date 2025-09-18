Crazy / Beautiful es la erótica película que protagoniza Kirsten Dunst y es cada vez más vista en Netflix: de qué se trata

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.
Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película subida de tono que es tendencia, se trata de un estreno estadounidense de 2001 Crazy/Beautiful, una producción que rompió taquilla en todos los cines de todo el país y ahora en este sitio web. Un film erótico, de drama adolescente, super sensual que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles de su trama para que no te la pierdas esta semana de septiembre.
Sinopsis de Crazy / Beautiful, la película subida de tono furor en Netflix
Nicole, la problemática hija de un rico congresista, estudia en un prestigioso instituto. Para desafiar a su padre, coquetea con su compañero Carlos Núñez, un excelente estudiante hispano que lucha por abrirse camino. A pesar de que sus amigos y su familia desaprueban esa relación, lo que parecía un capricho se convierte en una verdadera historia de amor.
Tráiler de Crazy / Beautiful
Embed - Crazy/Beautiful (2001) Official Trailer # 1 - Kirsten Dunst