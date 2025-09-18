Crazy / Beautiful es la erótica película que protagoniza Kirsten Dunst y es cada vez más vista en Netflix: de qué se trata Otro éxito estadounidense de 2001 llegó a la popular plataforma de streaming y atrapó la atención de miles de suscriptores.







Una película estadounidense de 2001, que está siendo tendencia ahora en Netflix en septiembre 2025.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película subida de tono que es tendencia, se trata de un estreno estadounidense de 2001 Crazy/Beautiful, una producción que rompió taquilla en todos los cines de todo el país y ahora en este sitio web. Un film erótico, de drama adolescente, super sensual que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles de su trama para que no te la pierdas esta semana de septiembre.

Sinopsis de Crazy / Beautiful, la película subida de tono furor en Netflix Nicole, la problemática hija de un rico congresista, estudia en un prestigioso instituto. Para desafiar a su padre, coquetea con su compañero Carlos Núñez, un excelente estudiante hispano que lucha por abrirse camino. A pesar de que sus amigos y su familia desaprueban esa relación, lo que parecía un capricho se convierte en una verdadera historia de amor.

Tráiler de Crazy / Beautiful Embed - Crazy/Beautiful (2001) Official Trailer # 1 - Kirsten Dunst

Reparto de Crazy / Beautiful Kirsten Dunst como Nicole Oakley

como Nicole Oakley Jay Hernandez como Carlos Nunez

como Carlos Nunez Taryn Manning como Maddy

como Maddy Bruce Davison como Tom Oakley

como Tom Oakley Lucinda Jenney como Courtney Oakley

como Courtney Oakley Herman Osorio como Luis

como Luis Rick Dallago como Photo Teacher

