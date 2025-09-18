IR A
IR A

Crazy / Beautiful es la erótica película que protagoniza Kirsten Dunst y es cada vez más vista en Netflix: de qué se trata

Otro éxito estadounidense de 2001 llegó a la popular plataforma de streaming y atrapó la atención de miles de suscriptores.

Una película estadounidense de 2001

Una película estadounidense de 2001, que está siendo tendencia ahora en Netflix en septiembre 2025.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

¿Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix?
Te puede interesar:

Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película subida de tono que es tendencia, se trata de un estreno estadounidense de 2001 Crazy/Beautiful, una producción que rompió taquilla en todos los cines de todo el país y ahora en este sitio web. Un film erótico, de drama adolescente, super sensual que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles de su trama para que no te la pierdas esta semana de septiembre.

Sinopsis de Crazy / Beautiful, la película subida de tono furor en Netflix

Nicole, la problemática hija de un rico congresista, estudia en un prestigioso instituto. Para desafiar a su padre, coquetea con su compañero Carlos Núñez, un excelente estudiante hispano que lucha por abrirse camino. A pesar de que sus amigos y su familia desaprueban esa relación, lo que parecía un capricho se convierte en una verdadera historia de amor.

crazy

Tráiler de Crazy / Beautiful

Embed - Crazy/Beautiful (2001) Official Trailer # 1 - Kirsten Dunst

Reparto de Crazy / Beautiful

  • Kirsten Dunst como Nicole Oakley
  • Jay Hernandez como Carlos Nunez
  • Taryn Manning como Maddy
  • Bruce Davison como Tom Oakley
  • Lucinda Jenney como Courtney Oakley
  • Herman Osorio como Luis
  • Rick Dallago como Photo Teacher
  • Rolando Molina como Hector
crazyyyy
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Furor en Netflix: esta película combina una industria muy particular, dos amigos y mucha comedia.
play

Furor en Netflix: esta película combina una industria muy particular, dos amigos y mucha comedia

Las nuevas producciones en Netflix que no te podés perder
play

Esta serie de secretos, corrupción y un negocio ilegal lanzó una nueva temporada en Netflix y es tendencia: cuál es

La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia.
play

La espectacular película de Netflix protagonizada por Nicolas Cage que te va a encantar

Las actrices se emocionaron al subir juntas al escenario del Teatro Cervantes.
play

La emoción de Moria Casán junto a Sofía Gala sobre el escenario: "El teatro es..."

La serie Diario de una chica experta en desastres de amor que ya está disponible en Netfix, está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson, con guión de Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom, y se basa en la novela de Amanda Romare.
play

Furor en Netflix: de qué se trata Diario de una chica experta en desastres de amor

Llegó un nuevo drama estadounidense de 2024, dirigido por Tyler Perry, se trata de Beauty In Black, la serie que se volvió furor en la gran N roja y todos quieren mirar. 
play

Beauty In Black estrenó una nueva temporada en Netflix y es furor: de qué se trata

últimas noticias

Finalmente, Los Simuladores no se reunirán y no llegarán a los cines.

Se canceló la película de Los Simuladores: así lo confirmó Federico D'Elía

Hace 9 minutos
play

Juan Grabois: entre la memoria del 2001, la crítica al modelo de Milei y el desafío de las elecciones

Hace 16 minutos
La entidad monetaria intervino en el mercado por segundo día consecutivo.

El Banco Central vendió u$s379 millones para contener la presión en el dólar oficial

Hace 47 minutos
Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial.

Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman

Hace 1 hora
En el segundo trimestre del 2025 el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población

En el segundo trimestre del 2025, el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población

Hace 1 hora