Según Luis Caputo, el Congreso "está tratando de voltear" a Javier Milei

El Ministro de Economía aseguró que el Senado insistirá con "romper el equilibrio fiscal" en la sesión en la que la oposición buscará rechazar el veto del Presidente a los ATN. "Solo quieren recuperar su negocio y están dispuestos a todo", remarcó.

Luis Caputo publicó el mensaje en su cuenta de X. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este jueves, previo a la sesión en el Senado de la Nación donde la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la Ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que el Congreso "está tratando de voltear" a Javier Milei. A su vez, acusó a los legisladores de insistir con "romper el equilibrio fiscal". "Solo quieren recuperar su negocio y están dispuestos a todo", remarcó.

"El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre", compartió el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X, donde hizo un llamado a votar a los candidatos del gobierno en los próximos comicios legislativos.

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias está contemplado en la Ley de Coparticipación Federal para temas de emergencia y desequilibrios financieros, pero el 11 de septiembre, Javier Milei la vetó mediante el Decreto 652/2025, medida que el Senado buscará rechazar desde las 11.

La ley obtuvo media sanción por amplia mayoría en el Senado el 10 de julio, salió aprobada el 20 de agosto en Diputados y luego se dio el veto. La oposición necesitará al menos 48 votos para rechazar el veto y luego deberá definir Diputados.

