La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión El canal sorprendió al anunciar que el programa musical tendrá menos tiempo de pantalla en plena definición del certamen.







La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire. Redes sociales

El canal Telefe decidió volver a modificar su programación y La Voz Argentina sufrió una nueva reducción de horarios, ya que por las próximas semanas tan solo estará en televisión tres días de los siete disponibles y esto generó un fuerte escándalo en redes sociales contra la decisión.

Al comenzar una nueva semana, Telefe compartió la grilla semanal y reveló que La Voz Argentina esta semana solo estará al aire el lunes, martes y jueves, ya que River Plate juega el miércoles frente a Palmeiras por la Copa Conmebol Libertadores. Y esto no es lo único, sino que siete días después será el partido de vuelta y el canal también lo transmitirá, por lo que serán apenas seis programas en catorce días.

Por el lado de la tercera semana, el programa musical estará apenas el martes, miércoles y jueves, ya que el lunes 29 se entregarán los Martín Fierro y también tendrán transmisión exclusiva. Con respecto al futuro del ciclo, la idea de los productores es continuar con una agenda corta para que llegue a toparse con MasterChef Celebrity en octubre.

Es importante recordar que La Voz Argentina ya perdió su lugar en Telefe de los domingos y viernes, ya que volvió Por el mundo con la conducción de Marley y ocupó su espacio en la grilla. Todo esto generó la furia de la audiencia y no tardaron en expresarse en redes sociales, ya que se trata de una reducción de horarios muy grande.