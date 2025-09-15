IR A
La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

El canal sorprendió al anunciar que el programa musical tendrá menos tiempo de pantalla en plena definición del certamen.

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.
Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

Por el lado de la tercera semana, el programa musical estará apenas el martes, miércoles y jueves, ya que el lunes 29 se entregarán los Martín Fierro y también tendrán transmisión exclusiva. Con respecto al futuro del ciclo, la idea de los productores es continuar con una agenda corta para que llegue a toparse con MasterChef Celebrity en octubre.

Es importante recordar que La Voz Argentina ya perdió su lugar en Telefe de los domingos y viernes, ya que volvió Por el mundo con la conducción de Marley y ocupó su espacio en la grilla. Todo esto generó la furia de la audiencia y no tardaron en expresarse en redes sociales, ya que se trata de una reducción de horarios muy grande.

