Escalofriante revelación sobre la salud de Thiago Medina: "El cuerpo no lo resistiría..."

Tras conocerse el nuevo parte médico del ex-Gran Hermano, se conoció la desgarradora realidad del joven de 22 años.

Thiago Medina se encuentra en un estado de salud muy delicado.

Redes Sociales

La especialista contó que consume alrededor de 130 gramos de proteína por día.
Una experta en longevidad reveló la cantidad de proteína que se debe consumir por día

Durante una nueva emisión del programa televisivo Intrusos, fue el conductor Adrián Pallares quien lanzó la escalofriante revelación sobre Thiago. "Tiene que mejorar. Si mejora, sería recién operado en colaboración de dos hospitales. Obvio, no hay posibilidad de traslado porque el cuerpo no lo resistiría", expresó en un primer lugar.

Pero eso no fue lo único, sino que se sumó a la cadena de oración de la familia de Medina: "Hay que decirlo. También un poco de fiebre en ese cuerpo, con lo cual también es complicado. Son horas difíciles. Hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago". Todo este escenario generó mucha angustia en redes sociales y se desconoce cómo seguirá la salud del joven de 22 años.

