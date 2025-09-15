IR A
Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

A poco tiempo para la definición del programa musical, desde Telefe informaron que una de sus figuras se ausentará.

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.
A través del streaming oficial de Telefe, la periodista Sofía Martínez fue quien se encargó de confirmar la noticia: "Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación". Con estas palabras, justificó la ausencia de la cantante y no dejó lugar a ninguna especulación posible.

Por el lado de su reemplazo, la periodista reveló: "¿Quién reemplaza a Lali en el próximo programa? Porque Lali no está... Lo voy a decir, Nicki Nicole. Tremendo que venga Nicki Nicole a La Voz Argentina a reemplazar. La dupla va a ser Nicki Nicole y La Joaqui". Así, llenó de expectativa a la audiencia, ya que se trata de una dupla inédita en la televisión, a pesar de la amistad que las une.

De esta manera, una de las mujeres argentinas del momento como Nicki Nicole se sumará a Telefe como reemplazo de Lali Espósito y habrá mucha expectativa por conocer si existe algún guiño a su relación con el futbolista Lamine Yamal. Ahora solo resta esperar para ver cómo se desarrolla el programa, aunque también es cierto que La Joaqui está en pareja con Luck Ra, otro de los jurados de La Voz Argentina.

