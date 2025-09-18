18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei, tras el revés en Diputados: "Votar al Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza"

El Presidente apuntó contra el peronismo y otros bloques que, "disfrazados de republicanos", insistieron con las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. "Ya lo vivimos. Ya sabemos cómo termina", sostuvo.

Por
Milei cuestionó a la oposición tras la derrota en el Congreso.

Milei cuestionó a la oposición tras la derrota en el Congreso.

El presidente Javier Milei apuntó contra la oposición tras la dura derrota que sufrió este miércoles en la Cámara de Diputados, donde los legisladores rechazaron los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, y afirmó que "votar al Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza".

Tras la contundente derrota en Diputados, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios.
Te puede interesar:

Tras la contundente derrota en Diputados, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios

A los votos de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y un sector de la Coalición Cívica se sumaron apoyos de otros bloques tradicionalmente cercanos al Gobierno como parte del PRO, algunos "radicales con peluca" y exaliados libertarios.

"En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los 'antikukas' que votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos", sostuvo Milei este jueves en X, y advirtió a sus seguidores: "Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza".

"Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!", concluyó. El rechazo a los vetos aún debe ser confirmado por el Senado, pero el Presidente sabe que será difícil sostenerlos porque el bloque de La Libertad Avanza (LLA) no es mayoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1968650052970205680&partner=&hide_thread=false

Este jueves será otra jornada caliente en el Congreso: en una sesión convocada desde las 11, los senadores de la oposición buscarán rechazar el veto presidencial a la ley que impone giros automáticos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, Milei reposteó un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, en el que acusó a los legisladores de tratar de "romper el equilibrio fiscal" para "voltear" al Gobierno. "Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo", agregó.

El Senado ya puso fecha para tratar los vetos de Javier Milei

Senadores de la oposición presentaron un pedido de sesión especial para el jueves 2 de octubre, en la que buscarán revertir los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. La decisión de la Cámara alta se produce tras la demostración de fuerza de la oposición en Diputados, donde las leyes ya habían obtenido un respaldo contundente.

Se trata de un paso crucial. Para que el veto sea revertido, la Cámara alta debe obtener una mayoría especial de dos tercios de los votos de los senadores presentes en el recinto. Los legisladores de la oposición en el Senado necesitan conformar una gran unidad para lograr la anulación del veto. Si los 72 senadores están presentes, se necesitarían al menos 48 votos para rechazar la decisión presidencial.

El precedente más reciente y relevante es el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en Discapacidad, que se concretó en el Senado hace solo unas semanas. En aquella ocasión, la oposición logró una mayoría contundente de 63 votos a favor de la insistencia, 7 en contra y ninguna abstención.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

el senado ya puso fecha para tratar los vetos de javier milei

El Senado ya puso fecha para tratar los vetos de Javier Milei

Javier Milei junto a su hermana Karina.

Fuerte repercusión en la prensa internacional por el rechazo a los vetos de Javier Milei

El ex viceministro de Economía abandonó su cargo en junio de 2024 por discrepancias en la política cambiaria.

En medio de la tensión cambiaria, el ex nº2 de Caputo disparó: "Nunca entendí el programa económico"

Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos

Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: "Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos"

El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Diputados rechazó los vetos de Milei: Universidades y Garrahan avanzan al Senado para convertirse en ley

Rating Cero

Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Con una simple camisa blanca, Nicole Neumann mostró cómo adaptar un outfit de gimnasio a una salida casual.

Será furor en primavera: el look sporty chic que lució Nicole Neumann

La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia.
play

La espectacular película de Netflix protagonizada por Nicolas Cage que te va a encantar

Con un nuevo tatuaje inspirado en la cultura japonesa, el periodista volvió a mostrar su interés por el arte corporal.

La impresionante transformación de Alejandro Fantino: así se veía en sus inicios como relator

Cami Homs reaccionó con dureza a las críticas sobre su embarazo.

Camila Homs reveló detalles de su embarazo y reaccionó con dureza a las críticas: "No voy a ser una..."

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

últimas noticias

Anses entregará un triple bono a los titulares de la AUH.

Buenas noticias para la AUH de ANSES: el triple bono para octubre 2025

Hace 5 minutos
El riesgo país sigue subiendo. 

En medio de la caída de los bonos argentinos en dólares, el riesgo país se dispara y supera máximos de hace casi un año

Hace 11 minutos
Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Hace 27 minutos
España volvió a la cima del ranking FIFA desplazando a Argentina al tercer lugar. Francia sigue segundo

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA: a qué lugar cayó y quién es el nuevo líder

Hace 31 minutos
El dólar oficial cotiza cercano a los $1500. 

Tras tocar el techo de la banda, el dólar oficial se acerca cada vez más a los $1.500.

Hace 35 minutos