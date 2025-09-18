18 de septiembre de 2025 Inicio
Batalla campal en un boliche de Palermo: cinco detenidos y dos apuñalados en grave estado

Dos grupos se enfrentaron a la salida del boliche Ink, en Niceto Vega y Fitz Roy, luego de un entredicho dentro del lugar. Los heridos tienen 18 y 26 años y fueron trasladados al Hospital Fernández por el SAME.

10 detenidos luego de una noche de boliche.

Redes sociales

Una batalla campal se desató a la salida de un boliche de Palermo entre dos grupos que habían iniciado una pelea dentro del lugar producto de un supuesto robo de una cadenita. La riña terminó con cinco detenidos y dos apuñalados de gravedad, quienes fueron trasladados al hospital Fernández.

Hay dos detenidos y al menos cinco heridos.
Así fue la pelea a la salida del boliche en Palermo que terminó con dos apuñalados

El hecho ocurrió a la salida del boliche Ink en Niceto Vega y Fitz Roy y, según los testigos, todo habría comenzado con el robo de una cadenita y continuó afuera con una pelea de puños. La apuñalada se habría dado con una botella que estaba en el suelo.

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, informó a TN que los dos heridos tienen 18 y 26 años. Uno de ellos tiene heridas de arma blanca en el rostro y otro múltiples heridas de arma blanca, ambos fueron trasladados.

Cinco personas fueron detenidas por estar involucradas en la pelea, pero solo dos resultaron heridas. Por el momento, no identificaron a los agresores. En las próximas horas, llegarán los resultados toxicológicos que se le realizaron a los jóvenes.

